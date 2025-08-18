Micrófono abierto capta a Trump diciendo que gracias a él Putin quiere un acuerdo sobre Ucrania

El micrófono abierto delató una conversación de Donald Trump hablando con el mandatario francés, Emmanuel Macron, asegurando que “Putin va a hacer el trato por mí, por loco que parezca, ¿entiendes?”

Antes de la reunión multilateral, se escuchó al presidente norteamericano decir frente a un micrófono, que pensó estaba apagado, que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere alcanzar una resolución a la guerra por él.

El comentario se lo hizo Trump a Macron, justo antes del inicio de una reunión en la que participaron ambos junto al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos.

También se escucha a Trump hablar sobre organizar una reunión trilateral entre Putin y el presidente ucraniano, algo que Trump ha dicho públicamente que cree que sucederá.

Por su parte, la cadena CNN indicó que Trump pausó después la reunión multilateral para hablar por teléfono con Putin y comunicarle lo que todos hoy se ha debatido en Washington.

Trump insistió hoy en que Putin ya le aseguró en su encuentro de la semana pasada en Alaska que Rusia “aceptaría garantías de seguridad para Ucrania” y hoy subrayó que gran parte del peso de ese contingente que se desplegaría en suelo ucraniano para evitar nuevas invasiones rusas recaería sobre los socios europeos.

Tanto Trump como Zelenski se mostraron hoy abiertos a que ambos se reúnan próximamente en un encuentro trilateral con Putin para tratar de negociar un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el “intercambio de territorios”, una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

