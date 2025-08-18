Pareja muere en aparente homicidio-suicidio por violencia doméstica en Texas

Una pareja perdió la vida el pasado jueves en un aparente caso de homicidio-suicidio vinculado a violencia doméstica en el noroeste del condado Harris, Texas.

El alguacil Ed González informó que el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en la cuadra 9700 de Pine Pass Drive. De acuerdo con las autoridades, la víctima —una mujer afroamericana de unos 30 años— logró realizar una llamada al 911 para pedir ayuda, pese a encontrarse gravemente herida por disparos.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer en condición crítica y la trasladaron de inmediato a un hospital, donde poco después fue declarada muerta, reseñó Telemundo.

En el segundo piso de la vivienda localizaron al presunto agresor, un hombre afroamericano de 48 años, con una herida de bala que aparentemente se infligió a sí mismo. Fue declarado muerto en la escena.

Posible presencia de menores

El alguacil González indicó que existen reportes sobre dos niños vinculados con la pareja, aunque todavía no se ha confirmado si son hijos de ambos o de uno de ellos. Los menores no se encontraban en la vivienda en el momento del hecho. Las autoridades trabajan en su localización para ponerlos bajo resguardo de familiares.

Vecinos y trabajadores del área se mostraron consternados por lo sucedido. “Había muchos policías y ambulancias, algo serio pasó”, relató Willie Banda, empleado de la zona que presenció el despliegue de emergencia.

De acuerdo con la oficina del alguacil, no existían registros previos de llamadas relacionadas con violencia o emergencias en esa residencia.

El caso continúa bajo investigación. En su declaración, el alguacil González recordó que existen recursos de apoyo y líneas de ayuda para las víctimas de violencia doméstica, con el fin de prevenir tragedias de este tipo.

“Es fundamental que quienes atraviesan una situación de violencia busquen asistencia. Hay programas y organizaciones dispuestas a ayudar”, señaló.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas