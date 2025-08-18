Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 18 de agosto

La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este lunes 18 de agosto, destacando que el signo de Piscis dará inicio a una semana marcada por la renovación, el alivio emocional y la fuerza interior. De acuerdo con la especialista, este periodo será propicio para cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito y abrirse con confianza a nuevas experiencias que traigan equilibrio y plenitud.

Piscis

Mhoni Vidente asegura que la sensibilidad de Piscis será su mayor fortaleza en estos días, pues, al canalizarla hacia la creatividad y las conexiones sinceras, podrá transformar situaciones complejas en aprendizajes valiosos. En el ámbito laboral, la constancia será la clave que permitirá a los piscianos destacar frente a los demás y afianzar proyectos que habían estado en pausa, mientras que en lo económico se vislumbra un ingreso extra que brindará tranquilidad y estabilidad para planificar con mayor seguridad el futuro.

A nivel espiritual, la astróloga recomienda a los nacidos bajo este signo realizar prácticas de purificación energética, como meditación, limpieza de espacios o rituales con velas rojas, con el fin de atraer vibraciones positivas y reforzar la confianza en sí mismos. Asimismo, aconseja prestar atención a las señales del entorno y escuchar la voz de las personas cercanas, pues sus palabras de apoyo podrían convertirse en una guía decisiva para tomar importantes decisiones.

Como guía adicional, Mhoni Vidente subraya que los números 08 y 23, junto con la energía del color rojo, actuarán como símbolos de pasión, firmeza y determinación. Estos elementos, asegura, serán el impulso que Piscis necesita para avanzar con fuerza hacia sus metas y conectar con la abundancia que el universo tiene preparada para él.