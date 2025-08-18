Zelenski agradece la carta de Melania Trump a Putin sobre los niños ucranianos deportados

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski agradeció este lunes en la Casa Blanca la carta que la primera dama de EE.UU, Melania Trump, envió al mandatario ruso, Vladímir Putin, abogando por la reunificación de los niños ucranianos deportados a Rusia en sus territorios ocupados.

“Muchas gracias a su esposa, la primera dama de los Estados Unidos. Ella envió una carta a Putin sobre nuestros niños. Mi esposa, la primera dama de Ucrania, le entregó esa carta, no a usted, sino a su esposa”, dijo Zelenski entregando una carta de agradecimiento a Donald Trump, en el arranque de su encuentro en Washington.

Trump respondió diciendo que “la primera Dama sintió esto muy profundamente. Ella ha visto lo mismo que ustedes ven, y lo que yo también veo. Es horrible. Ella ama a los niños, tiene un hijo maravilloso al que probablemente ama más que a nadie, incluso más que a mí —odio admitirlo—”.

El presidente estadounidense agregó que “era una carta muy hermosa” y que la misma fue “bien recibida” por Putin.

Donald Trump, Volodymyr Zelenski y líderes europeos recorren la Casa Blanca. Crédito: Alex Brandon | AP

La carta de la primera dama en entregada en la cumbre bilateral Trump-Putin del pasado 15 de agosto pedía el fin de la guerra por el futuro de los niños que se ven inmersos en el conflicto y llamó a la consciencia de los lideres que tienen posibilidad de tomar decisiones.

En marzo de 2023, La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

Se prevé que durante la reunión con Zelenski, Trump transmita también las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

Con información de EFE.

