Ábrego García busca frenar su juicio criminal al acusar al Gobierno de Trump de “venganza”

La defensa del inmigrante salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, deportado de manera ilegal a El Salvador en marzo, acusó este al Departamento de Justicia de emprender una “persecución judicial por venganza”, luego de que él y sus abogados impugnaran su expulsión.

De tal modo, sus abogados solicitan al juez federal que supervisa su caso penal que desestime los cargos de tráfico de personas que enfrenta y frenar su juicio criminal en Tennessee, donde ahora está detenido, con el argumento que es una “persecución vengativa” de la Administración de Donald Trump.

La defensa del migrante citó declaraciones del presidente Trump, la fiscal general, Pam Bondi, y otros funcionarios que demuestran, según los abogados, que el salvadoreño retornó el 6 de junio para afrontar cargos criminales como consecuencia de su búsqueda de un debido proceso.

“El Gobierno de EE.UU. se ha centrado en Kilmar Ábrego García. Es obvio por qué. Y no es por la seriedad de su presunta conducta ni por representar una amenaza única para este país. En vez de eso, al Sr. Ábrego lo imputaron porque se negó a ceder a la violación del Gobierno de su derecho al debido proceso”, escribió la defensa.

Esta es la segunda vez que los abogados de Ábrego García señalan directamente al gobierno del presidente Trump por su manejo del caso. En junio, solicitaron a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, sancionar a la administración por desobedecer sus órdenes de forma “flagrante y sostenida”.

El salvadoreño pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador “por error” del Gobierno estadounidense, que lo trajo de vuelta para detenerlo en Nashville, Tennessee, y enjuiciarlo por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EE.UU.

Los abogados argumentan que el Gobierno de Trump ha emprendido este proceso judicial por exponer el “error” de la Administración de Trump de enviarlo a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.

Incluso, el juez Waverly Crenshaw ordenó en julio al Gobierno de Trump moderar los comentarios públicos contra el migrante salvadoreño para “garantizar un juicio justo”.

Los abogados de Ábrego, quien ha vivido por más de una década en Maryland junto a su esposa e hijos, se quejaron entonces ante el juez por los comentarios “incendiarios” que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño.

Con ello, la defensa busca mostrar un sesgo del Gobierno contra el salvadoreño, cuyo caso se ha convertido en emblemático para defensores de migrantes en Estados Unidos que acusan a la Administración de Trump de ignorar órdenes judiciales para concretar su campaña de deportaciones masivas.

