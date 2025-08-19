Dacre Montgomery comparte su emoción por la quinta y última temporada de “Stranger Things”

Con el estreno de la quinta y última temporada de la serie “Stranger Things” a la vuelta de la esquina, cada vez son más los famosos que comparten su emoción ante el gran cierre que aguarda a esta historia de Nerflix. Tal fue el caso del actor Dacre Montgomery, quien dio vida a ‘Billy Hargrove’ en la tercera entrega de esta saga. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con la revista People, el actor de origen australiano reveló que luego del destino de su personaje en dicha producción, le tocará presenciar el gran final al igual que el resto del público.

“Con Stranger Things llegando a su fin, estoy realmente emocionado de ver, porque sé que tienen muchas otras ideas increíbles y han estado en el mundo de Stranger Things durante una década. Estoy realmente emocionado de ver qué hacen más allá de eso”, declaró el famoso de 30 años.

Además de su emoción por conocer el desenlace de la historia, Dacre Montgomery se dijo orgulloso del elenco que compone a “Stranger Things”, especialmente de aquellos con los que tuvo la oportunidad de compartir escena.

Sadie Sink, quien interpreta a ‘Max Mayfield’, media hermana de su personaje, fue una de las actrices que recibió sus halagos durante la charla con la reconocida revista: “Es una actriz muy talentosa y es muy trabajadora y tiene muchos otros personajes y papeles increíbles fuera de Stranger Things (…) Creo que tendrá una carrera increíble“, aseguró.

Montgomery aprovechó el espacio para hablar sobre su propia experiencia dentro de la producción y agradeció al público que se convirtió en su seguidor fiel: “Creo que es increíble interpretar a un personaje con el que tanta gente se conectó, sintió que conocía a alguien similar, amó la serie y amó a ese personaje o incluso lo odió”, complementó.

El Volumen 1 de la quinta y última temporada de la serie de Netflix, “Stranger Things”, llegará al catálogo de la plataforma el próximo 26 de noviembre, mientras que el Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre de 2025, coincidiendo con la fecha de Navidad.

Seguir leyendo:

• Stranger Things 5 estrena tráiler y revela fecha de estreno

• Noah Schnapp prometió un final emotivo en Stranger Things: “La gente quedará devastada”

• El emotivo mensaje de Millie Bobby Brown al terminar el rodaje de Stranger Things 5