Graban violento arresto de un inmigrante venezolano: lo rodean hasta seis agentes de ICE

En plena calle y ante las cámaras de teléfonos que grabaron la escena, un inmigrante venezolano fue violentamente arrestado por varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La detención se produjo en Washington DC.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, hasta seis agentes se abalanzaron contra el hombre de 33 años, identificado como Cristian Carías y quien trabajaba como deliverista en la capital estadounidense.

El material muestra que uno de los uniformados se golpea fuertemente la cabeza contra el suelo, durante el forcejeo.

Las imágenes también evidencian que el inmigrante venezolano se resiste al arresto, por lo que le aplican una descarga eléctrica para inmovilizarlo.

La familia se enteró del arresto a través de las redes sociales

Desde La Guaira, ciudad ubicada en el estado Vargas, en Venezuela, la madre del inmigrante fue contactada por Telemundo y señaló que se enteró del arresto de su hijo por los videos que circulan en redes sociales.

“Nos da de todo, porque decimos: si lo trataron de esa manera (para detenerlo), ¿qué le estarán haciendo ahora? ¿dónde lo llevaron? ¿lo estarán torturando, estará con vida?”, se preguntó Daniela Carías.

“Ningún ser humano merece ser tratado así, nuestros derechos se tienen que respetar”, agregó la mujer.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció vía X, en relación con el arresto del inmigrante venezolano, y señaló que Cristian Carías “ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023, bajo la administración de Biden”.

Además, la agencia indicó: “Tiene una orden de deportación de un juez de inmigración y una larga lista de crímenes de tráfico”.

El DHS también se refirió al golpe que un agente de ICE se dio en la cabeza durante el forcejeo. “Estaba en el piso con la cabeza sangrando y una contusión, debido a la violenta resistencia del extranjero ilegal que estaban deteniendo”.

This “moped driver” BROKE THE LAW.



Cristian Enrique Carias Torres is an illegal alien from Venezuela who illegally entered the U.S. under the Biden administration in 2023. He has a final order of removal from an immigration judge, issued that same year. Carias Torres has racked… pic.twitter.com/zzwRpt2S96 — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2025

Según la madre de Carías, el hombre estaba juntando sus últimos ahorros para autodeportarse. Hasta el momento, su nombre no aparece en la base de datos de detenciones de ICE.

