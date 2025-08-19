Legisladores: Las grandes petroleras son astutas, no nos engañemos

Hace apenas unos meses, fuertes vientos empujaron una ola de llamas a través de barrios residenciales en Los Ángeles, resecos por la combinación mortal de calor y sequía por crisis climática. Anteriormente, esta tragedia – posiblemente el momento más aterrador en la historia de California y el más costoso en la de Estados Unidos – habría moldeado la agenda estatal por años. Habríamos visto un compromiso para proteger a los residentes de las realidades y costos de desastres no naturales causados por los impactos climáticos de quema de combustibles fósiles.

Sin embargo, cerca del final de la sesión legislativa de 2025, este año se caracteriza por soluciones estancadas, regalos a corporaciones y concesiones a grandes petroleras. Y la industria petrolera quiere aprovechar el cierre propuesto de dos refinerías para obtener enormes concesiones de los legisladores, incluyendo un permiso para perforación ilimitada. Aumentar la producción de energía sucia y costosa que alimenta esta crisis es una trampa que nunca resolverá la crisis de accesibilidad en nuestro estado.

California está en una encrucijada, y aunque es fundamental que los legisladores tomen medidas responsables para proteger a los consumidores de precios volátiles en las gasolineras, éstas deben estar arraigadas en estrategias más amplias que cambien el status quo, logrando eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Mi organización y otras se unieron a defensores de la justicia ambiental para exigir una transición gestionada mientras las refinerías abandonan el estado: sin rescates financieros para petroleras; suministro estabilizado y picos de precio controlados; protección a la salud y clima de California; y garantizar los costos de responsabilidad y una transición justa.

Medidas que legisladores deben aplicar a corto plazo;

Primero, redoblar nuestro compromiso con una transición equitativa hacia autos y camiones limpios: Promover una Regla de Fuentes Indirectas para reducir la contaminación del aire por transporte, regulando fuentes indirectas de emisiones, como almacenes y puertos, que atraen vehículos contaminantes. Crear una asignación continua del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero para acelerar la adopción de vehículos limpios tanto de servicio pesado como ligero. Redirigir los fondos de carreteras a infraestructura de carga para VE y transporte público. Desarrollar un estándar de “millas limpias” para camiones.

Segundo, ya que California busca abandonar los combustibles fósiles, necesitamos un plan sólido para comunidades de refinerías y extracción y transición hacia energía limpia. Los legisladores deben asegurarse que las petroleras den aviso años antes de los cierres, que haya planes de transición dirigidos por trabajadores, y que la limpieza y restauración sean financiadas por los causantes del daño.

Finalmente, impulsar políticas que responsabilicen a petroleras y gaseras por los daños causados buscando ganancias interminables. Políticas que exijan a contaminadores pagar por la crisis de acceso, y la transición a la resiliencia y energía limpia.

La crisis climática crea una crisis de acceso que aumenta costos de energía, seguros, alimentos y vivienda, además de costos por devastación y recuperación tras desastres causados por el clima. Los votantes buscan proteger a los californianos de la codicia corporativa; costos y peligros de la crisis climática mientras se proporciona energía limpia y transporte accesible.

Encuestas recientes muestran que el 78% de votantes apoyan que California invierta en energía limpia para reducir los costos para consumidores y un 79% que el gobierno limite los aumentos de precios de servicios públicos con fines de lucro. Para ellos, las empresas de servicios con fines de lucro (91%), las empresas contaminando el aire (85%), y petroleras y gaseras (77%) deberían pagar más por incendios forestales y reparar daños.

Los líderes electos no pueden ignorar este claro mandato de los votantes. ¿Por qué esta sesión legislativa hace lo contrario? Reducir costos para familias trabajadoras requiere que California limite el cambio climático e imponga a los contaminadores el costo que la población está absorbiendo.

Hay soluciones baratas disponibles. La energía limpia es claramente la más barata disponible. Un panel solar ahora cuesta menos que una tabla de madera. Y según un análisis anual ampliamente citado de Lazard, incluso sin subsidios, la eólica y solar son las formas de energía más baratas. Pero como estado, no hemos avanzado con rapidez. Las políticas adecuadas pueden dar acceso a energía barata y abundante. Los californianos pueden despertar con un tanque lleno de energía limpia en su automóvil, asequible en sus hogares, y nunca más pagar en la gasolinera.

El cambio climático es aterrador. Una amenaza inmediata y peligrosa. Pero nuestros líderes olvidan que el cambio climático también es costoso para los californianos y está empeorando. Hace apenas unos meses el mundo observó cómo los incendios forestales devastaron Los Ángeles: los legisladores necesitan tomar medidas para avivar nuestro futuro, no las llamas.