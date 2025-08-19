Neymar dio explicaciones a barras bravas del Santos por recibir goleada

Neymar dio explicaciones a miembros de las barras bravas del Santos, después de que varios aficionados invadieran este martes el centro de entrenamiento Rei Pelé para protestar por los malos resultados del equipo.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

“Estamos intentando mejorar las cosas”, dijo el delantero de la selección brasileña a un grupo de hinchas, según vídeos difundidos en redes sociales.

“Se você chorar…”



Neymar e jogadores são pressionados por “torcedores” em visita ao CT do Santos, na cidade de Santos. pic.twitter.com/T1gjGXMt9h — Leandro Quesada (@leandroquesada) August 19, 2025

La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, en la liga brasileña.

Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en la decimoquinta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de descenso.

Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava Torcida Sangue Jovem protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía “elenco de finados”.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Caos en el Santos de Neymar: despiden al entrenador tras sufrir goleada 0-6

· El Santos de Neymar despide a Pedro Caixinha como DT

· Brasil anuncia convocatoria con Neymar de vuelta para las Eliminatorias

· Neymar revela sus favoritos para llevarse el Mundial de 2026