Nueva York cerrará sus playas ante el fuerte oleaje que ocasionará el huracán Erin

La ciudad de Nueva York ha decretado el cierre de sus playas en los próximos dos días -miércoles y jueves-, cuando más se sentirá el impacto del Erin, primer huracán de la temporada por la costa este de Estados Unidos.

“Las playas públicas de la ciudad estarán cerradas para nadar el miércoles 20 de agosto y el jueves 21 de agosto debido al alto riesgo de corrientes de resaca” por el huracán informó este martes el alcalde Eric Adams en su cuenta de X acompañado por una foto de un mar revuelto por las grandes olas.

Advirtió que las corrientes pueden arrastrar rápidamente al mar “incluso a los nadadores más fuertes”.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, también también alertó hoy de que se espera que Erin produzca oleaje alto potencialmente peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de las playas.

“Aunque no se espera que el huracán toque tierra directamente en Nueva York, se pronostica que las áreas costeras sufrirán impactos debido al tamaño y la fuerza de la tormenta“, señaló la gobernadora en un comunicado.

Pidió a los que viven en las áreas que se vean afectadas a mantenerse seguros y tomar precauciones.

“El riesgo de olas y corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas del océano Atlántico aumentará el martes por la noche y continuará hasta el viernes por la mañana antes de disminuir durante el fin de semana”, indicó Hochul.

Oleaje en Carolina del Norte por huracán Erin. Crédito: Pablo Martinez Monsivais | AP

Erin continuaba hoy fortaleciéndose y aumentando de tamaño mientras avanza sobre el Atlántico occidental, lo que eleva el riesgo de marejadas peligrosas, corrientes de resaca y lluvias intensas para las islas Turcas y Caicos, Bahamas y la costa este de Estados Unidos, en especial Carolina del Norte.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha advertido de un aumento de las marejadas y corrientes de resaca a lo largo de gran parte de la costa este durante los próximos días, condiciones que califica de “potencialmente mortales”.

Con información de EFE.

