SoftBank respalda a Intel con una millonaria inversión

La Casa Blanca también mostró su interés de invertir en la empresa multinacional estadounidense fabricante de microprocesadores

SoftBank estima pagar un aproximado de $23 dólares por acción ordinaria de Intel (INTC). Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

A través de un comunicado publicado este lunes, el conglomerado multinacional japonés especializado en tecnología, energía y finanzas, SoftBank Group Corp anunció la inversión de unos $2,000 millones de dólares en la empresa multinacional estadounidense fabricante de microprocesadores, circuitos integrados y otros componentes para ordenadores y dispositivos electrónicos, Intel.

La información sobre la inversión la dieron a conocer ambas empresas y de acuerdo con los detalles del comunicado, SoftBank estima pagar un aproximado de $23 dólares por acción ordinaria de Intel (INTC).

Aunque después del anuncio las acciones de Intel subieron 6%, SoftBank no es la única empresa interesada en invertir en la compañía estadounidense, este lunes la Casa Blanca indicó que tiene planes de una participación del 10% en el fabricante, la inversión se estima en unos $10,500 millones de dólares.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan para debatir sobre ciertas acusaciones que involucran supuestamente a Tan con China; no obstante, el mandatario comentó que el historial del CEO es impecable.

Desde que Lip-Bu Tan asumió la directiva de Intel se han realizado varios cambios en la compañía y en esto se incluye un recorte del 15% de su plantilla.

