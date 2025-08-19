Termina el sueño: México cae contra Japón y queda fuera de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

El sueño del equipo mexicano de llegar a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas terminó este martes con la derrota del Swing Perfecto de Chihuahua, el representativo azteca, que cayó por blanqueada de 6-0 contra su similar de Japón.

La novena asiática pegó primero y lo hizo duro y temprano, ya que solo les bastó una entrada para poner contra las cuerdas a su rival y acabar con sus ilusiones.

Apenas en el primer “inning” los nipones armaron cuatro carreras con Yushi Yamamoto, el mejor del juego, quien impulsó a Taisuke Someya para poner la primera, poco más tarde Tensei Yazawa pegó un cuadrangular que significó las otras tres carreras.

Tokyo drift… right outta here! 💨 pic.twitter.com/vJoEkwAjDN — Little League (@LittleLeague) August 19, 2025

Luego de esto, los de Chihuahua recibieron un golpe anímico muy duro, se esforzaron, pero no pudieron anotar; hubo mucho corazón, pero pocos resultados. La solidez ofensiva y el impecable pitcheo japonés impidieron que México pudiera equilibrar las cosas.

Con Iker Castañeda en el montículo, México buscaba remontar, pero Japón frustró todos sus intentos. En la quinta entrada se volvió a mover la pizarra, pero a favor de los nipones.

Tras un out inicial, el propio Yamamoto se convirtió en verdugo con un cuadrangular que puso el marcador 6-0. Fue otro mazazo para el Swing Perfecto, que veía cómo su sueño se apagaba.

Aunque Castañeda siguió mostrando garra y consiguió varios outs, la losa ya era muy pesada. México necesitaba un milagro que Japón nunca permitió que llegara.

De esta forma, con dos victorias (Puerto Rico y Panamá) y dos derrotas (China Taipéi y Japón), el pequeño combinado tricolor se despidió de Williamsport, cayendo con la cara en alto contra uno de los equipos más temidos del torneo.

