Donald Trump describe a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, como un “héroe de guerra”

Mientras que Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, es severamente criticado por la devastación que ha ordenado llevar a cabo en Gaza, bajo la óptica del presidente Donald Trump debería ser considerado un “héroe de guerra”.

En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en contra de Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de emitir órdenes de captura en contra Netanyahu y Gallant.

Sin embargo, el gobierno estadounidense en ese momento y con Joe Biden todavía al frente de la presidencia rechazó la decisión emitida por la CPI.

“Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes. Seguimos profundamente preocupados por la prisa del fiscal por solicitar órdenes de arresto y los preocupantes errores de proceso que llevaron a esta decisión”, describió a través de un comunicado un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Biden.

Benjamin Netanyahu recientemente visitó a Donald Trump para demostrarle al mundo que el gobierno estadounidense está de su lado. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Posteriormente, con el retorno de Donald Trump a Washington, la relación con Benjamin Netanyahu se fortaleció toda más al grado de que, bajo la óptica del republicano de 79 años, su trabajo para combatir al terrorismo debería ser acreedor a un especial reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

“Bibi es un buen hombre. Está ahí luchando. A pesar de ello intentan meterlo en la cárcel. Es un héroe de guerra. Porque trabajamos juntos supongo que yo también”, señaló en una entrevista concedida al programa de radio “The Mark Levin Show”.

La otra cara de la moneda señala que el líder de la comunidad judía además de ser responsable directo de las más de 60,000 muertes de palestinos registradas en Gaza, en su mayoría de mujeres y niños, también continúa impidiendo el acceso de alimento y ayuda humanitaria a la zona, lo cual ya es condenado por al menos 25 naciones, entre ellas Reino Unido, Francia y España a la cabeza.

