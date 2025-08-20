Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de agosto de 2025

ARIES

Mij@, ya deja de hacerte la valient@ y cuida tu salud porque el cuerpo ya te anda cobrando las desveladas, los antojitos de la esquina y los corajes mal pasados. No abuses, que el cuerpo es prestado y si lo descuidas te va a poner un estate quieto que te mandará derechito a la cama por varios días. Aprende a escuchar lo que tu cuerpo te grita, no quieras tapar todo con café y aspirinas.

También aguas con los chismes, que si te prestas tantito, tu nombre va a andar rodando como boleto de rifa en la colonia. Tú no te metas en lo que no te incumbe porque luego terminan cargándote broncas ajenas. Vienen días en los que tendrás que estar con los ojos bien abiertos porque se ve posible pérdida de dinero o de algo que valoras mucho. Fíjate bien dónde dejas tus cosas, porque después ni llorando te van a regresar lo que se pierde.

Una amistad cercana podría estar a punto de terminar su relación amorosa. Tú ya le habías dicho que se saliera de ahí, pero como buen@ neci@ no hizo caso; ahora sí viene la desilusión marca lloradera. Alégrate por esa persona, porque a veces lo que parece desgracia es la liberación que necesitaba.

👉 Consejo de señora: “No le prestes tu oreja a todo mundo, ni tu corazón a cualquiera. Y primero Dios, cuida tu salud antes de querer salvar la del prójimo.”

TAURO

Ay mi vid@, te van a llegar noticias que te van a sacar de quicio, pero mira bien de dónde vienen, porque la mayoría serán puro invento. No te claves en lo que no tiene fundamento. Aprende a filtrar, porque si no, te vas a llenar de corajes que ni te corresponden.

Hay momentos en los que quisieras cambiar la vida entera, pero también sabes que no todo depende de ti. Así que cuando venga el trago amargo, tú nada más échale limón, sal y tequila, y pásatelo como Dios manda. Recuerda que las cosas pasan por algo y si se ponen pesadas es para que aprendas la lección.

Un viaje se está cocinando y podría caerte de sorpresa, así que ve alistando maleta y ánimo porque te la vas a pasar de lo lindo. Eso sí, ojo con los gastos, porque la cartera no se llena sola y últimamente has estado gastando como si fueras millonari@.

En el amor, no hagas caso de habladurías de amistades venenosas. Si tú no lo ves, no existe. Aprende a cuidar lo que tienes y no pongas tu relación en bandeja de plata por comentarios malintencionados. También ponle más atención a tu salud: si algo no se siente bien, no lo dejes para mañana. Hoy todo se arregla más fácil que después.

👉 Consejo de señora: “No hagas caso de lengua suelta ni gastes lo que no tienes, que el dinero cuesta y la salud no se repone con rezos.”

GÉMINIS

Vienen días en los que por fin la vida empieza a sonreírte, pero calma tus ansias, que lo bueno tarda. Tú nada más échale paciencia y no dejes que los chismes hagan de ti su comidilla. Van a querer meterte en líos, pero recuerda que si tú no les das cuerda, el chisme se muere solito.

Es tiempo de retomar esos proyectos que dejaste en el cajón por miedo, flojera o falta de confianza. Ya estuvo bueno de andar poniéndote excusas, porque las oportunidades no esperan eternamente. Y en la lana, ahí se vienen cosas buenas si te aplicas, porque traes estrella, solo falta que la pules.

En el terreno del amor y las amistades, alguien del pasado se va a aparecer de nuevo. Pero ten cuidado, porque no todo lo que regresa conviene. Si le abres la puerta, que sea bajo tus condiciones y con más colmillo que antes. Tú ya no estás pa’ que te cuenten cuentos.

Se aproxima un viaje que has venido soñando desde hace rato. Prepárate porque ahora sí puede hacerse realidad, solo ten fe y confía en ti, que tú eres quien pone el paso.

👉 Consejo de señora: “Si no te cuidas del chisme, te va a tragar vivo. Y si no te animas a cumplir tus sueños, te los van a ganar.”

CÁNCER

Ya deja de vivir en el ayer, que eso ya lo bailaste y si te fue mal, ni modo, ahí muere. Ahora toca enfocarte en el presente y en salir de esa zona de confort que nomás te tiene estancad@. No sigas posponiendo tus proyectos, que el tiempo no regresa.

Ojo con los amores de una noche, que pueden parecer dulces, pero luego te dejan más vací@ que cajita de cereal sin premio. Cuida tu corazón, no cualquiera lo merece. Y si vas a disfrutar, hazlo con medida porque la vida es prestada y no sabes cuándo toque devolverla.

No te deprimas por cosas que tienen solución. Ya basta de echarle la culpa al mundo de lo que te pasa, porque al final la única persona que decide eres tú. Empieza a trabajar en lo que sí puedes cambiar y verás cómo la vida se acomoda.

Se aproximan momentos importantes: cambios en el amor, oportunidades espirituales y nuevas experiencias que te van a poner a prueba. Aprende a dejar que los comentarios mal intencionados se te resbalen. La opinión más importante es la tuya, porque nadie conoce el camino que has recorrido para estar donde estás.

👉 Consejo de señora: “Ni llores por lo que fue, ni sufras por lo que venga. Ponte derech@, que la vida sigue y tú mereces disfrutarla.”

LEO

Levántate y ponte las pilas, mi rein@, que no naciste pa’ quedarte tirad@ viendo cómo los demás se llevan el crédito. Tienes todo para triunfar, pero si no te mentalizas y no le echas ganas, todo se queda en sueños de almohada. Deja de esperar a que alguien más te dé la mano, porque al final del día la única persona que puede sacarte adelante eres tú.

Dentro de la familia podrían surgir pleitos y discusiones que ni al caso, como chismes viejos que alguien revivirá nomás por dar lata. Tú, aguas con tu carácter porque andará más explosivo que cohete de feria y podrías decir palabras que después te pesen. Recuerda que lo que sale de la boca ya no regresa.

En el amor y en tu vida personal, es momento de soltar el pasado. Ya deja de cargar culpas y dolores viejos, que no te llevan a nada. Aprende a perdonar, no tanto por la otra persona sino por ti mism@, para que no sigas atad@ a recuerdos que solo pesan.

En el dinero, se vienen buenas oportunidades y sorpresas que te harán sonreír. Aprovecha lo que la vida te está dando, pero también guarda tantito, porque no todo es gastar en lujos o caprichos.

👉 Consejo de señora: “Ni todo el amor lo entregues a lo menso, ni todo el dinero lo gastes de golpe. La vida es de equilibrio y a ti ya te hace falta encontrarlo.”

VIRGO

Mira, mi hij@, tú solit@ te haces bolas. Hay días en los que amaneces con un pesimismo que hasta parece que la vida te debe algo, y no, al contrario, tú eres quien le debe a la vida sonrisas y agradecimiento. Aprende a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque si no, nunca vas a estar satisfech@.

El área económica viene con cambios buenos, así que no te preocupes tanto. Suelta lo que ya no está contigo, sea pareja, amistades o hasta familia, porque si no te suman, mejor que se vayan. Tú naciste sol@ y sol@ te vas a ir, así que no te claves en retener lo que ya no quiere estar.

El amor anda rondándote con nuevas oportunidades. Si estás solter@, no te cierres a conocer gente, porque en lo inesperado está lo mejor. Y si ya tienes pareja, abre bien los ojos y disfruta lo que la vida te está ofreciendo, porque cada relación trae su enseñanza.

También podrías estar pensando en cambios grandes como mudanza, cambiar de coche o hacer ajustes fuertes en tu vida. Medítalo, porque lo que decidas ahora marcará tu futuro cercano.

👉 Consejo de señora: “No llores por lo que no fue, agradece lo que tienes. Y si el amor no toca a tu puerta, abre tú la ventana y deja que entre la vida.”

LIBRA

No confundas los amores de una noche con la verdadera pasión, mi ciel@. Estos días vas a tener varias tentaciones, y aunque son ricas pa’ calmar la soledad, también te pueden dejar con el corazón hecho pedacitos. Aprende a diferenciar entre cariño y antojo, porque si no, terminas entregando más de la cuenta.

El pasado ya se fue, deja de vivir en él. Hoy lo que importa es lo que construyes en el presente. Enfoca tu energía en tus metas, en tus proyectos y en todo lo que realmente quieres lograr. No desperdicies fuerza en gente que ya no merece tu atención.

En el camino, sentirás decepciones de personas que considerabas importantes, pero recuerda: nadie nació pa’ complacerte. Deja que sigan su rumbo, porque no todos vienen a quedarse, algunos solo pasan para enseñarte algo. Cuidado con tu autoestima, porque últimamente la has tenido en oferta y permites que las críticas ajenas te peguen más de lo normal. No te claves con comentarios malintencionados, que al final del día quien mejor sabe lo que vale eres tú.

Tus números de la suerte son el 12, 23 y 67, úsalos si sientes el llamado de la suerte. Además, un reencuentro familiar servirá para sanar heridas viejas o reforzar lazos que se habían debilitado.

👉 Consejo de señora: “No confundas pasión con amor, ni críticas con verdades. Aprende a ser tu mejor juez y a darle su lugar a quien de verdad lo merece.”

ESCORPIO

Escorpión, deja de andar mendigando cariño donde no lo hay. El que quiera estar contigo, que lo esté por amor, no por lástima ni por compromiso. Tú no naciste pa’ rogar, sino pa’ que te valoren.

Se vienen días de muchos aprendizajes, cosas que tal vez no entenderás al inicio pero que te van a ayudar mucho en el futuro. Ahorita más que nunca, necesitas madurez pa’ ver las cosas fríamente y no dejarte llevar por el coraje ni por las emociones.

En lo económico, vienen cambios fuertes, así que cuida lo que entra y no te me emociones gastando antes de tiempo. Septiembre y octubre pintan intensos, así que más vale ahorrar para que no te agarre desprevenid@.

Una ex pareja podría aparecerse, pero ni te emociones ni te quiebres la cabeza: cada quien cosecha lo que siembra y si en su momento te hizo daño, ahora le toca pagar lo suyo. Tú ni te metas, que el karma es puntual y cobra con intereses.

Eso sí, cuidado con querer manipular la información o meterte en chismes. Ahorita el horno no está pa’ bollos y lo que digas puede volverse en tu contra como bomba de tiempo.

👉 Consejo de señora: “No pidas lo que no te quieren dar y no cargues culpas ajenas. Aprende a callar cuando toca, porque hasta la verdad, mal contada, se vuelve chisme.”

SAGITARIO

Ay mi hij@, últimamente andas dándole vueltas al pasado como si de ahí fueran a salir respuestas nuevas. Ya deja de torturarte con lo que “hubieras hecho” porque eso ya fue y ya se lo llevó la fregada. El presente es lo único que tienes para construir la estabilidad y el progreso que tanto anhelas.

No es momento de darte golpes de pecho ni de andar sintiéndote mártir. La vida te pone pruebas para que saques el carácter, no para que te tires al drama. Aférrate a lo que tienes y enfrenta lo que venga con buena cara, porque al final todo pasa, hasta lo más pesado.

Podrías estar pensando en cambiar de trabajo, de carro o de casa, y aunque eso te asuste, es parte de crecer. Nada más medita bien los pros y contras para que no termines arrepintiéndote después. En el amor se visualizan avances importantes: si ya estás con alguien, la cosa podría formalizarse pronto; y si no, alguien llegará para moverte el tapete.

Ojo con embarazos no planeados, porque estos días andan las energías muy fértiles. También pon atención a una amistad que anda arrastrando la cobija y podría buscarte para un consejo. Escúchale, porque mañana podrías ser tú quien necesite esa oreja.

👉 Consejo de señora: “Ni culpes al pasado, ni temas al futuro. Atiende tu presente, que es lo único que en verdad está en tus manos.”

CAPRICORNIO

Ya deja de andar resolviéndole la vida a medio mundo y empieza a ver por ti, Capricornio. Tienes la costumbre de ponerte de tapete y después te quejas de que te usan. Aprende a decir “no” cuando sea necesario, porque tu paz vale más que cualquier compromiso.

Se vienen cambios grandes que te van a sacar del estancamiento en el que estabas. En el amor, alguien podría aparecer en tu vida a través de redes sociales o desde otra ciudad. No te cierres por miedo al qué dirán, porque lo que opinen los demás no paga tus cuentas ni te da felicidad.

Eso sí, cuida tu alimentación, porque un descuido podría llevarte a un malestar fuerte de la noche a la mañana. Tu cuerpo pide más orden, así que no abuses ni de antojos ni de comidas pesadas.

Una nueva propuesta laboral se aproxima. Analiza bien si te conviene moverte o quedarte donde estás, porque la decisión marcará tu estabilidad. También un viaje se empieza a cocinar; si lo aprovechas, te abrirá caminos y te dará experiencias que te llenarán el alma.

👉 Consejo de señora: “No vivas la vida de los demás ni cargues con lo que no te toca. Tú eres tu prioridad, y si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti.”

ACUARIO

Es momento de ponerle acción a ese negocio que siempre traes en mente, mi ciel@. Ya no lo dejes en sueños, que la vida se está acomodando para ti. Si no aprovechas ahora, después te vas a estar dando de topes.

Un viaje familiar está a punto de darse y será la oportunidad perfecta para limar asperezas y sanar heridas. Úsalo para acercarte más a los tuyos, porque aunque a veces te hagan enojar, son tu base y tu sostén.

En el trabajo, no te atrases con tus pendientes porque podrías tener broncas con tus superiores o discusiones innecesarias. Y en el terreno del corazón, deja de andar mendigando cariño o atención, porque solo te vas a lastimar. Si no tienes pareja, no corras a buscar una. Mejor espera a que llegue alguien que de verdad valga la pena.

Estos días también pueden sentirse pesados para tu ánimo. Si necesitas un respiro, date tiempo de descansar, desconectarte y recargar energía. Tu salud requiere cuidados, así que hazte esos estudios que llevas posponiendo. Más vale prevenir que lamentar.

👉 Consejo de señora: “No te rebajes por amor ni te descuides por trabajo. El negocio de tu vida eres tú, invierte en ti.”

PISCIS

Piscis, ya basta de andar de rodillas rogando amor, cariño o atención. Quien te quiera, que lo demuestre, y quien no, que se vaya. No mendigues lo que no se merece ni tu tiempo ni tus lágrimas.

Una persona de tu pasado rondará tus pensamientos e incluso podría aparecer en tus sueños. Y aguas, porque en cualquier momento sabrás de ella. Piensa si vale la pena abrir esa puerta de nuevo o mejor dejarla cerrada pa’ siempre.

Tu estado de ánimo anda como montaña rusa: un día arriba y al otro abajo. Has estado cargando con tristeza y depresión, pero recuerda que todo es pasajero. Saca fuerzas de donde sea y vuelve a sonreír, porque el mundo no se detiene mientras tú te apagas.

También es momento de cuidar tu cuerpo, porque cuando te pega la ansiedad, comes como si fueran a cerrar la tienda. Y aunque es sabroso, a la larga te va a pasar factura. Haz ejercicio, cuida tu alimentación y chiquea a tu cuerpazo criminal.

En los juegos de azar, tendrás suerte, así que aprovecha. Eso sí, no gastes más de lo necesario. La vida te está enseñando que los errores del ayer no deben repetirse. Aprende de ellos o volverás a tropezar con la misma piedra.

👉 Consejo de señora: “No supliques amor, no cargues tristezas ajenas y no te descuides. La vida es corta y a ti te toca vivirla, no desperdiciarla.”