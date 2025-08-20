Inmigrante con ciudadanía es perseguido por agentes de ICE: “¡Es mexicano, agárralo!”

Javier Ramírez no olvida el día que varios agentes de ICE llegaron a su negocio en Los Ángeles y, sin mediar palabra alguna, lo sometieron a un arresto.

Por más que trataba de aclararles que es ciudadano estadounidense, señala que los uniformados estaban convencidos de que era un inmigrante indocumentado, especialmente por su aspecto latino.

“¡Agárralo, agárralo, que es mexicano!”, exclamó uno de los agentes federales de inmigración que irrumpieron en su taller mecánico. “Lo dijo en inglés”, comentó Ramírez en un reporte de Noticias Telemundo, aclarando que ya sabía que podían ir tras él.

Lo tiraron en el piso para esposarlo, sin oportunidad de hablar

Una cámara de vigilancia captó el incidente, ocurrido el pasado 12 de junio. Las imágenes muestran a Javier tirado en el piso, mientras dos agentes lo esposaban. Un tercer uniformado tenía detenido a otro hombre y otro quedóa fuera custodiando el lugar. Todos tenían el rostro cubierto.

“Soy ciudadano americano”, les repitió varias veces, incluso en inglés. Sin embargo, los agentes no fueron a negociar con él, sino simplemente a arrestarlo.

Los familiares de Ramírez vivieron cuatro días de incertidumbre, ya que no sabían a dónde lo habían trasladado. Finalmente, pudieron verlo en la comparecencia que hizo en un tribunal.

“Tenía mi pasaporte, había cruzado la frontera ese día por la mañana. Incluso, todavía no me han regresado mis cosas”, denunció el hombre, de origen mexicano.

También afirmó que fue acusado de intentar huir de los agentes federales, además de escupir y morder a uno de ellos. Sin embargo, otros videos que tiene en su poder evidenciarían que Ramírez levantó las manos e intentó colaborar.

“Es falso lo que ellos dijeron, yo no hice nada. Tengo varios videos donde les digo: ‘no te quiero faltar el respeto'”, contó Javier. No obstante, sus abogadores le recomendaron que aún no debe hacer público ese material. Aunque sus cargos fueron retirados, podría causar un nuevo litigio.

Si bien ya pasaron más de dos meses de aquel incidente, Ramírez, padre de cuatro hijos, expresa que aún no ha podido recuperar su vida normal, pues teme que los agentes vuelvan a su negocio para arrestarlo, únicamente por sus rasgos latinos.

Te puede interesar:

· Corte federal autoriza terminar con el TPS para 60,000 inmigrantes de Nepal, Honduras y Nicaragua

· Maestra afirma que uno de sus estudiantes fue detenido por ICE y no pudo ducharse durante una semana

· Refugiado con Green Card es detenido en cita migratoria: ha vivido más de 40 años en EE.UU.