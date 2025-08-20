Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Fred Biery, bloqueó temporalmente a varios distritos escolares de Texas la aplicación de una ley que exige que las escuelas públicas muestren los Diez Mandamientos en todas las aulas.

El Proyecto de Ley 10 del Senado de Texas, que requiere que los mandamientos se muestren en todas las aulas de las escuelas públicas del estado, entraría en vigor el 1 de septiembre.

Los demandantes, un grupo de familias religiosas y no religiosas representadas por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación Libertad de Religión, quienes aseguraron que la ley violaba la Primera Enmienda.

De tal modo, el fallo impide a los distritos escolares implementar la medida, que exige un póster de 16 por 20 pulgadas o una copia enmarcada de una versión específica en inglés de los Diez Mandamientos en cada aula.

En su decisión, Biery escribió que exigir las exhibiciones podría equivaler a una coerción religiosa inconstitucional, presionando a los estudiantes a observar su religión y suprimiendo sus propias creencias.

“Es probable que las exhibiciones presionen a los niños demandantes a observar, meditar, venerar y adoptar las escrituras religiosas favoritas del Estado, y a suprimir la expresión de sus propios antecedentes y creencias religiosas o no religiosas mientras están en la escuela”, afirmó Biery.

En respuesta, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, defendió la ley y dijo que el estado apelará la decisión del tribunal.

“Los Diez Mandamientos son una piedra angular de nuestro legado moral y legal, y su presencia en las aulas sirve como recordatorio de los valores que guían una ciudadanía responsable. Texas siempre defenderá nuestro derecho a defender los principios fundamentales que han construido esta nación, y apelaré sin reservas esta decisión errónea”, declaró Paxton.

Sigue leyendo:

• Qué es el Cinturón Bíblico de EE.UU., los 9 estados donde líderes religiosos creen que Trump ha sido “enviado por Dios” para ser presidente

• Juez bloquea ley de Luisiana que obliga a escuelas a exhibir los Diez Mandamientos

• Donald Trump respalda la controversial ley de exhibir los 10 Mandamientos en las escuelas