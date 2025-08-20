La administración Trump revoca las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios

Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, declaró el martes en un memorando publicado en X que la administración de Donald Trump revocará las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios de seguridad nacional, tanto actuales como anteriores.

Gabbard acusó a los funcionarios nombrados en el memorandum de haber participado en la “politización o instrumentalización de la inteligencia” para promover objetivos personales o partidistas, de no proteger la información clasificada, de no adherirse a los estándares profesionales de análisis y de otras conductas “perjudiciales” que no describió.

“Que se nos confíe una autorización de seguridad es un privilegio, no un derecho. Quienes en la Comunidad de Inteligencia traicionan su juramento a la Constitución y anteponen sus propios intereses a los del pueblo estadounidense han violado la sagrada confianza que prometieron mantener. Al hacerlo, socavan nuestra seguridad nacional, la protección y seguridad del pueblo estadounidense y los principios fundamentales de nuestra república democrática”, escribió Gabbard en X.

El memorando no ofreció ninguna prueba que respaldara las acusaciones, pero la lista provocó críticas inmediatas de que la administración Trump estaba politizando las autorizaciones de seguridad.

Being entrusted with a security clearance is a privilege, not a right. Those in the Intelligence Community who betray their oath to the Constitution and put their own interests ahead of the interests of the American people have broken the sacred trust they promised to uphold. In… pic.twitter.com/23DUNuVAi0 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) August 19, 2025

Entre los incluidos en la lista se encuentran varios funcionarios de la administración Biden.

La lista también elimina las autorizaciones para aquellos que han hablado en los medios sobre varias decisiones de la administración Trump.

Gabbard, sin presentar pruebas, acusó a las personas incluidas en la lista de politizar o filtrar información de inteligencia, o de “cometer graves violaciones intencionales de las normas del sector” y afirmó que la medida se tomó por orden del presidente Trump.

Sigue leyendo:

· Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, advierte sobre el riesgo de una posible guerra nuclear

· Justicia investigará supuesta conspiración contra Trump por la “trama rusa”

· Gobierno de Trump quiere acciones contra Biden por “conspiración” sobre Rusia en 2016