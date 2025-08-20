Piden a la UEFA que saque a Israel de eliminatorias al Mundial 2026

La Asociación Italiana de Entrenadores está solicitando a la UEFA que Israel sea suspendido de las competiciones internacionales y de las Eliminatorias al Mundial de 2026 debido a la guerra en Gaza.

La AIAC afirma que “Israel debe parar”. Esto de cara a los partidos eliminatorias que tendrán entre los dos países en septiembre y octubre de este año.

“El Consejo de Administración de la AIAC cree unánimemente que, dadas las masacres diarias, que también han resultado en cientos de muertes entre directivos, entrenadores y atletas… es legítimo, necesario, de hecho un deber, colocar en el centro de las conversaciones de la federación la solicitud, que se presentará a la UEFA y la FIFA, para la exclusión temporal de Israel de las competiciones deportivas”, concluye la carta.

L’AIAC (association des entraîneurs italiens) a officiellement transmis une requête à la fédération italienne de football afin qu’elle pousse auprès de l’UEFA et de la FIFA pour bannir Israël des compétitions internationales.@Agenzia_Ansa pic.twitter.com/bzK3wymtiC — Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) August 19, 2025

Italia tiene programado jugar contra Israel en terreno neutral en Debrecen, Hungría, el 8 de septiembre, antes de recibir el partido de vuelta en Udine el 14 de octubre.

“Podríamos simplemente centrarnos en jugar, mirando hacia otro lado. Pero creemos que eso no es correcto”, expresó el vicepresidente de la AIAC, Giancarlo Camolese.

La selección de Italia también jugó contra Israel en Udine en octubre pasado en un partido de la Liga de Naciones que vio protestas antes y durante el encuentro y medidas de seguridad intensas, incluidos francotiradores en el techo del estadio.

“El mundo está en llamas. Muchas personas como los palestinos están sufriendo”, manifestó el vicepresidente de la AIAC, Francesco Perondi. “La indiferencia es inaceptable.”

Israel podría enfrentar un caso similar a Rusia

Los equipos rusos han sido suspendidos por la UEFA y la FIFA desde días después de la invasión total de Ucrania en febrero de 2022 porque futuros oponentes claramente dijeron que no jugarían esos partidos en competiciones internacionales.

Ningún equipo en una federación miembro de la UEFA se ha negado a jugar contra un oponente israelí.

La AIAC envió la carta tras una votación unánime de su consejo de administración.

La asociación cuenta con alrededor de 18,000 miembros, compuestos por entrenadores y personal técnico en todos los niveles del fútbol italiano, desde la Serie A hasta las ligas amateurs.

