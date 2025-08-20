Muere deportista en Gaza mientras buscaba comida para su familia

Mohammed Shaalan, jugador de baloncesto de Gaza de 39 años de edad, falleció este martes en Gaza por un ataque cuando intentaba buscar comida para sus hijos en la ciudad sureña de Jan Yunis.

Shaalan, que jugó para los clubes Khadamat Al-Bureij y Khadamat Al-Maghazi y contribuyó a sus títulos en la Liga de Baloncesto de la Franja de Gaza, es la segunda pérdida que golpea al deporte gazatí este agosto.

Palestinian former national basketball player Mohammed Shaalan was shot dead by Israel while desperately searching for medicine and food for his daughter, who suffers from kidney failure and blood poisoning

🔗https://t.co/F4DOzeWAzl pic.twitter.com/zJR4LhVuog — TRT World (@trtworld) August 20, 2025

Deporte de Gaza afectado por la guerra con Israel

Hace dos semanas, Suleiman al-Obeid, exjugador de la selección nacional, conocido como “el Pelé palestino” en homenaje al astro brasileño por ser considerado el mejor futbolista de la historia palestina, también falleció cerca de Jan Yunis cuando buscaba asistencia humanitaria para su familia.

Las muertes de estos dos deportistas se unen a las más de 660 vidas de atletas que han perdido la vida en Gaza desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, tanto en bombardeos como en los alrededores de los centros de distribución de ayuda humanitaria, donde la población se arriesga a diario para conseguir alimentos, según la Asociación Palestina de Medios Deportivos.

Desde el estallido del conflicto, más de 62,000 gazatíes han muerto en ataques israelíes, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Entre ellos, casi 2,000 fallecieron por disparos del Ejército israelí en torno a puntos de reparto de ayuda o mientras aguardaban en carreteras el paso de camiones con comida.

Ejército de Israel controla puertas de Gaza

El portavoz militar israelí Effie Defrin afirmó que “el Ejército ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza”, al informar este miércoles a los medios sobre el inicio de las operaciones preliminares a la invasión de la capital gazatí.

“Hemos comenzado las operaciones preliminares en las primeras etapas de la ofensiva en la ciudad de Gaza”, señaló el portavoz, confirmando así el anuncio que otro vocero castrense hizo por la mañana en el mismo sentido.

Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la “Fase 2” de la operación Carros de Gedeón (el nombre que Israel dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo).

