Policía fuera de servicio mata a hombre que apuntó con un arma falsa en Staten Island

La noche del viernes, alrededor de las 8:00 p. m., una llamada al 911 alertó sobre un hombre armado en la parte trasera de un restaurante en Staten Island, Nueva York, según informó la jefa adjunta Melissa Eger, de la Patrulla del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Minutos después, un oficial fuera de servicio identificó al individuo portando lo que parecía ser un arma de fuego y alertó a otro agente también fuera de servicio. Ambos confrontaron al hombre y le ordenaron que soltara el arma.

Lejos de obedecer, el sujeto apuntó directamente contra los agentes, lo que provocó que uno de ellos disparara. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona.

Tras el disparo, los oficiales intentaron prácticas de reanimación y maniobras para salvarle la vida, pero el hombre fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto.

El arma y la investigación

En la escena fue recuperada un arma de fuego de imitación, lo que confirmó que el sospechoso no portaba un arma real.

Las autoridades indicaron que el hombre tenía antecedentes penales, aunque no se ofrecieron detalles sobre su historial.

El caso se encuentra bajo investigación interna para esclarecer todos los aspectos del procedimiento policial.

La jefa adjunta Eger destacó la reacción de los agentes: “Nuestros oficiales se enfrentaron a una situación peligrosa e impredecible e intentaron calmarla varias veces”.

