“Quiero Más Haters”: El influencer Camilo Ochoa publicó último video horas antes de ser asesinado

Horas antes de ser asesinado en su domicilio en el estado de Morelos, el influencer Camilo Ochoa, conocido como “El Alucín”, publicó un último video en redes sociales donde mostró el atuendo que planeaba usar ese día.

El creador de contenido, originario de Sinaloa, fue hallado sin vida el sábado dentro del baño de su casa. Según autoridades, recibió múltiples impactos de arma de fuego.

En el video, de 4 minutos con 53 segundos y grabado desde su habitación, Ochoa aparece probándose varias prendas, mientras expresa su molestia por el diseño ajustado de los pantalones. También muestra su colección de gorras y dice no saber qué celular usar ese día, ya que tenía varios.

“Yo ocupo más haters, más haters, pa’ que sigan creciendo las estadísticas, pa’ que siga monetizando más. Ustedes vengan y tírenme de la madre. Como si me doliera tanto… he vivido de todo, nos vemos, quiero más haters”, dijo El Alucín al final de la grabación, que terminó minutos antes de su asesinato.

Así fue el ataque

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego alrededor de las 17:24 horas. Según informes preliminares, un hombre encapuchado, vestido con sudadera gris y pantalón de mezclilla, ingresó al domicilio y disparó contra Ochoa antes de huir en un vehículo Chevrolet Sonic.

La familia del influencer fue quien encontró su cuerpo. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ya inició una investigación y trabaja en conjunto con autoridades federales y estatales.

Camilo Ochoa, quien sumaba más de un millón de seguidores en redes sociales, era conocido por sus publicaciones relacionadas con el narcotráfico, la ostentación de joyas y autos de lujo, así como por sus críticas al sistema de seguridad en México.

A principios de 2025, su nombre apareció en volantes anónimos distribuidos en Culiacán, Sinaloa, donde se le vinculó con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

En ese listado también figuraban otros influencers como Markitos Toys, cuyo hermano, Gail Castro, fue asesinado en marzo en Baja California. Ochoa nunca negó sus supuestos vínculos con el crimen organizado; por el contrario, en varias ocasiones presumió en redes sociales haber tenido un pasado relacionado con el narcotráfico.

