Rueda la cabeza de Jorge Almirón: El técnico y exjugador campeón de la Liga MX fue despedido del Colo Colo

Colo Colo confirmó este miércoles la salida del técnico argentino Jorge Almirón, algo que se esperaba desde el pasado sábado tras la caída de local por 4-1 en el clásico ante Universidad Católica por la liga chilena, pero se tomó tres días para hacerla oficial por cruces entre la diriectiva, lo que evidencia la crisis del club en el año de su centenario.

“El directorio aprobó la salida de Jorge Almirón en los términos que fueron presentados y vamos a firmar el finiquito esta tarde. Damos las gracias a Jorge y le deseamos lo mejor”, adelantó el presidente del club, Aníbal Mosa, el martes.

El directivo albo había convocado a una reunión extraordinaria el pasado lunes para confirmar el cese del entrenador, pero el bloque opositor a su gestión dentro del directorio no asistió y la decisión terminó postergándose para este miércoles.

Allí también se definió que Hugo González y Luis Pérez, técnicos de las inferiores de Colo Colo asuman como interinos hasta finales de agosto para los partidos ante Palestino y Universidad de Chile, mientras se define al nuevo entrenador.

“El perfil tiene que ser el de una persona que haya dirigido equipos grandes, tenga manejo de camarín con jugadores importantes y que haya dirigido internacionalmente”, añadió Mosa sobre el futuro técnico.

Almirón deja al campeón chileno tras la fecha 20 de la liga con remotas posibilidades de renovar la corona de 2024, ubicado en el noveno lugar de la tabla con 27 puntos y fuera de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales la próxima temporada.

Su récord en este 2025 fue de 10 victorias, 10 empates y 12 derrotas entre el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Chile, de las cuales quedaron eliminados en la fase de grupos.

El ciclo del entrenador, de 53 años, terminó luego de un año y siete meses al llegar a un acuerdo económico por su contrato con vigencia hasta diciembre de 2026, y que había renovado a finales de 2024 tras ganar el título 34 de los albos en la liga, la Supercopa de Chile, y llegar hasta los cuartos de final en la Libertadores.

El contrato fue un obstáculo para cesar al técnico hace tres meses, pero fue una despedida en falso y en el momento más duro de la crisis del ‘Cacique’, iniciado en abril con la suspensión del partido ante el brasileño Fortaleza por la Copa Libertadores, luego de que barras bravas invadieran la cancha en protesta por la muerte de dos hinchas albos por acción policial afuera del estadio.

Entonces los albos hilvanaron una racha de cuatro derrotas -tres por goleada- ante Fortaleza y Racing en la Libertadores por 4-0 y ante Deportes Limache en la Copa Chile por 4-1, que dejó al equipo eliminado de los torneos internacionales y de la copa local.

Almirón dirigió a Colo Colo en 83 partidos con 39 victorias, 23 empates y 21 derrotas para un 56% de rendimiento y en los últimos meses tuvo un récord de cuatro expulsiones en la liga chilena por reclamos a los árbitros y por no comparecer a conferencias de prensa.

El paso por Chile del extécnico del Boca Juniors, entre otros equipos, también dejó una nueva norma de campeonato, conocida como ‘Ley Almirón’, surgida de una denuncia hecha por Universidad de Chile, club que lo acusó de haber dirigido desde el palco un partido en el que estaba suspendido.

A raíz de esa situación, los entrenadores expulsados ya no pueden asistir al estadio donde juegue su equipo por la cantidad de partidos que imponga el Tribunal Disciplinario del torneo chileno.

El paso de Jorge Almirón por la Liga MX

El técnico argentino terminó su carrera como futbolista en el fútbol mexicano y de inmediato inició la de director técnico también en la Liga MX.

Almirón llegó al país azteca en 1997 fichado por el Atlas de Guadalajara, donde estuvo 3 años, posteriormente pasó 4 con Monarcas Morelia (donde fue campeón de liga), dos con Querétaro y después una temporada con Atlante, León y Dorados de Sinaloa.

Tras el retiro como futbolista, dirigió en la segunda división mexicana a Dorados, Veracruz y Correcaminos, antes de dar el salto a la primera, cuando debutó en un banquillo del máximo circuito con Xolos de Tijuana en el 2013 antes de volver a su país natal.

