Austin: pronóstico del tiempo para este jueves 21 de agosto

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1012.6 hPa, una medición que irá en aumento durante la jornada de hoy. El Sol saldrá a las 07:01 h y el atardecer será a las 20:06 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 93 grados Fahrenheit (23 y 34ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.