Casa Blanca ordenó comprar dos Mustang GT para impulsar reclutamiento de agentes en ICE

La Casa Blanca ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la compra de dos automóviles deportivos Ford Mustang GT por valor de más de $120,000 dólares para propósitos de reclutamiento.

La orden indicaba la intención de ICE de “adquirir, mediante adjudicación directa, dos vehículos Ford Mustang GT para fines de reclutamiento” con un presupuesto de $121,450 dólares.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la razón por la cual eligieron el deportivo de Ford, que corresponde a su valor simbólico en el reclutamiento: diseño llamativo, imagen de fuerza y servicio federal moderno.

Esta adquisición se pidió de manera inmediata el pasado jueves 7 de agosto de 2025, a fin de que los vehículos sean utilizados “en los próximos dos ejercicios fiscales con fines de reclutamiento en los puestos de Inspección, Investigación, Ejecución y Oficiales de Cumplimiento, y Oficiales de Deportación ERO, así como Investigadores Criminales e Investigadores de Seguridad Nacional”.

ICE también justificó que fuese una adjudicación directa a un concesionario del estado de Maryland, en vez de acudir a un concurso público, porque “la necesidad es tan urgente que la competencia plena causaría retrasos inaceptables y perjudicaría gravemente la iniciativa de reclutamiento del Gobierno”.

El medio The Independent señaló que uno de los Mustang GT ya ha sido visto en las calles de Washington D.C., donde Trump ha desplegado efectivos militares en labores policiales, “con un logo de ICE y el lema ‘Defender la patria'”.

La orden de compra no indica el color de la pintura de los dos vehículos de ICE.

ICE está encargado de implementar la polémica política de expulsión de migrantes puesta en marcha por el Gobierno de Donald Trump y es uno de los departamentos gubernamentales más premiados financieramente por la Casa Blanca.

La ley de reforma fiscal recientemente aprobada establece el destino de $30,000 millones de dólares para que ICE reclute a 14,000 nuevos agentes durante los dos próximos años.

