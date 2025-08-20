Vive hace casi 40 años en EE.UU. y fue detenido por ICE: había iniciado el trámite para la Green Card

Un arresto migratorio ocurrido en Fresno puso bajo la lupa la situación de un hombre que prácticamente ha pasado toda su vida en Estados Unidos. Se trata de Psalm Behpoor, quien llegó desde Irán siendo apenas un niño de 3 años y que, tras casi cuatro décadas en el país, enfrenta ahora un proceso de deportación que amenaza con separarlo de su comunidad y su entorno familiar.

El incidente ocurrió el 23 de junio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo interceptaron al llegar a su trabajo.

Desde entonces, su caso ha generado una ola de reacciones en Fresno y ha sido retomado por medios locales como The Fresno Bee, que coinciden en señalar que Behpoor ya había iniciado trámites para regularizar su situación migratoria.

La detención y los antecedentes de Behpoor

De acuerdo con The Fresno Bee, la detención se produjo en las inmediaciones de Pismo’s Coastal Grill, restaurante donde Behpoor funge como gerente y es ampliamente reconocido por su trato con empleados y clientes.

Tras el arresto, fue trasladado a un centro de detención en Bakersfield, donde permanece a la espera de una audiencia migratoria.

Según The Fresno Bee, Behpoor tiene 42 años y llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía tres años, acompañado de su madre. Con el paso del tiempo se estableció en Fresno, donde formó su vida personal y profesional. Actualmente está casado con Psalm Wally, con quien tuvo a su primer hijo hace 3 años.

Su captura tomó a muchos por sorpresa, ya que estaba en proceso de recuperar su Green Card, lo que le habría permitido estabilizar su estatus legal tras años de residencia en el país.

Argumentos de ICE y respaldo comunitario

The Fresno Bee detalló que ICE fundamentó la detención en un delito de robo ocurrido cuando Behpoor era un joven de 18 años. Aunque este antecedente había sido procesado en su momento y no representaba un riesgo de deportación en aquel entonces, la agencia lo utiliza ahora como base legal para mantenerlo bajo custodia.

La comunidad local, sin embargo, ha respondido con muestras de solidaridad. Clientes habituales, vecinos y colegas de trabajo lo describen como un hombre trabajador y respetado, cuya vida está profundamente ligada a Fresno. Para muchos, el caso refleja el dilema de aplicar la ley de manera estricta frente al reconocimiento de quienes han echado raíces en el país durante décadas.

En lo inmediato, el futuro de Psalm Behpoor dependerá de la decisión que emita la corte de inmigración en su próxima audiencia. Si bien su larga residencia en Estados Unidos y los trámites iniciados para retomar la Green Card podrían jugar a su favor, la posibilidad de una deportación sigue sobre la mesa.

