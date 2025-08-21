Corte Suprema de California rechaza solicitud de republicanos de intervenir en plan de redistribución de distritos

La Corte Suprema de California rechazó la solicitud de los republicanos de intervenir y retrasar la legislación de redistribución de distritos de los demócratas, que se espera que la legislatura apruebe en el pleno el jueves.

Cuatro legisladores republicanos estatales, el senador Tony Strickland, la senadora Suzette Martínez Valladares, el asambleísta Tri Ta y la asambleísta Kate Sánchez, acudieron al tribunal superior del estado buscando bloquear efectivamente la iniciativa.

Cabe recordar que el gobernador Gavin Newsom convocó a elecciones el 4 de noviembre para que los ciudadanos aprueben o rechacen la redistribución de votos que espera dar cinco escaños más a los demócratas en la Cámara, en respuesta al nuevo conjunto de mapas electorales que favorecen al Partido Republicano en Texas.

JUST IN: California Supreme Court DENIES Republicans’ request to intervene and slow down Democrats' redistricting legislation, which #CALeg is expected to pass on floor tomorrow.



GOP lawmakers who filed vowing to keep fighting in court and at ballot box:



El mapa fue aprobado el miércoles después de un impulso del presidente Donald Trump para que los estados controlados por los republicanos redibujen sus mapas legislativos para darle a su partido una mejor oportunidad de mantener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de período.

La petición buscaba impedir que los demócratas avanzaran hasta el 18 de septiembre, mucho más allá del plazo que, según funcionarios estatales, sería necesario para prepararse para las elecciones del 4 de noviembre. Los abogados de los legisladores reconocieron en documentos judiciales que se trataba de una cuestión de primera impresión, pero afirmaron que permitir la estrategia de los demócratas sería “cómicamente absurdo”.

En una declaración conjunta, los legisladores enfatizaron que el tribunal no explicó su fallo y dijeron que “no es el final de esta lucha”.

“Esto significa que el plan del gobernador Newsom y los demócratas de desmantelar la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos creada por los votantes, silenciar la opinión pública y dejar a los contribuyentes con una factura de más de 200 millones de dólares seguirá adelante”, se lee en el comunicado.

