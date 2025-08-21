Crean UniteKnotts, un esfuerzo para representar a cientos de trabajadores en Buena Park

Los 23 sindicatos, junto con la Federación Laboral del Condado de Orange, lanzaron la Coalición UniteKnotts durante una conferencia de prensa el miércoles en Buena Park en lo que dijeron es un esfuerzo para organizar y representar a cada trabajador en Knott’s Berry Farm.

Desde los operadores de atracciones, los técnicos de entretenimiento y los profesionales de servicios de alimentos hasta los jardineros y los trabajadores de la construcción, la coalición enfatizó que esta comprometidos a garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su función o experiencia, tengan acceso al apoyo sindical, salarios justos y condiciones de trabajo seguras.

Entre los sindicatos presentes están: el Sindicato Internacional de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio (UFCW), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), los Teamsters JC 42 y la Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte local 724 (LiUNA) entre otros.

“Knott’s Berry Farm, una vez una atracción familiar, ahora forma parte de una empresa corporativa de 8 mil millones de dólares tras la fusión de Cedar Fair y Six Flags”, escribió la Coalición en un comunicado. “Mientras que los ejecutivos cosechan millones, muchos empleados de primera línea —operadores de viajes, trabajadores de servicios de alimentos y cajeros— ganan solo $15 a $18 por hora, apenas lo suficiente para llegar a fin de mes”.

Además, la Coalición compartió que cuando Knott ‘s fue un negocio familiar, la matriarca de Knott ‘s se dirigía a los empleados descontentos con lágrimas en los ojos y les explicaba que se trataba de un negocio familiar y que la familia simplemente no podía pagarles un salario digno.

Pero destacaron que Knott’s ha sido propiedad de Cedar Fair, una gran empresa, desde 1997, y ahora pertenece a la nueva Six Flags Entertainment Corporation, que actualmente vale ocho mil millones de dólares.

Chris Griswold, presidente del consejo conjunto de Teamsters 42, dijo que Knott’s Berry Farm fue creado en comunidad y con trabajo duro, pero ahora está dirigido por un corporativo que antepone las ganancias a las personas.

“Eso se detiene ahora”, dijo Griswold. “Los trabajadores merecen un asiento en la mesa, niveles seguros de personal y salarios que les permitan mantener a sus familias. UniteKnotts es la forma en que hacemos realidad ese futuro”.

Daniel Osborne, representante sindical de Ironworkers 433, compartió que el esfuerzo de organizar un sindicato no necesariamente tiene que ser una lucha porque hay beneficios para los trabajadores y los empleadores.

“Cuando mejoras el trabajo, los empleados hacen mejor trabajo”, dijo Osborne. “Si elevas el nivel de los trabajadores, verás cómo tu producción aumenta con ello”.

Tres miembros del ayuntamiento de Buena Park (el vicealcalde Connor Traut, la concejal Lamiya Hoque y la concejal Susan Sonne) estuvieron presentes durante la conferencia y enfatizaron la importancia de apoyar a la clase trabajadora de la ciudad.

“Sindicalizar a los trabajadores de Knott’s beneficia a la gente de Buena Park”, dijo el vicealcalde. “Esta coalición que me respalda trabaja para lograr salarios justos, beneficios, recursos y las mejoras en las condiciones laborales que merecen los trabajadores de esta ciudad”.

Six Flags Entertainment Corporation, la compañía encargada de Knott ‘s Berry Farm, compartió una declaración ante la noticia enfatizando que mantienen su compromiso de garantizar un ambiente de trabajo positivo para todos sus trabajadores.

“Empleamos a asociados dedicados a mantener nuestros altos estándares de servicio al cliente y seguridad. Como uno de los empleadores más grandes de la zona, es crucial ofrecer salarios y beneficios competitivos para atraer y retener a los mejores empleados. Tenemos una larga trayectoria de responsabilidad con nuestro equipo, con muchos asociados cuyas carreras en el parque abarcan décadas, y mantenemos nuestro compromiso de garantizar un ambiente de trabajo positivo para todos”, escribió un vocero del parque.

La coalición compartió que se anima a todos los trabajadores de Knott ‘s Berry Farm interesados a visitar el sitio web UniteKnotts.com para aprender más acerca del movimiento de sindicatos y como la acción colectiva puede mejorar su lugar de trabajo.

El sitio ofrece materiales educativos sobre sindicatos, detalla los beneficios de afiliarse y proporciona un formulario fácil de usar que ayuda a conectar a los trabajadores con el sindicato que mejor representa el tipo de trabajo que realizan.

“Todos los trabajadores merecen respeto, un trato justo y una voz”, declaró un portavoz de la Coalición UniteKnotts. “Al unirnos, podemos garantizar que quienes hacen de Knott’s Berry Farm algo excepcional sean reconocidos y protegidos. Nunca antes en la historia de nuestro país los trabajadores habían corrido mayor peligro que ahora. La razón de ser de un sindicato es proteger a sus trabajadores, y eso es lo que pretendemos hacer”.