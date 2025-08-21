Eljuri levanta la voz por los inmigrantes

Eljuri, nombre artístico de Cecilia Villar Eljuri, nunca pensó que su nuevo disco, “Así es el mundo”, coincidiría con un momento tan convulso en la historia de Estados Unidos.

“Estamos en un momento en el que tienes que decidir en qué lado quieres estar”, dijo Eljuri sobre la marcada polarización que existe entre quienes apoyan la política antiinmigrante de la actual administración, y quienes se oponen. “Yo soy artista, pero [también] soy inmigrante, y latina, y soy de Ecuador pero vivo y me crié en Nueva York”.

Eljuri fue testigo de la efectividad de la caracterización negativa de los inmigrantes en este país. En su reciente viaje a Canadá, había gente que estaba convencida de que gran parte de los inmigrantes que estaban siendo detenidos eran “monstruos”.

“Acá en Nueva York coexistimos personas de todo el mundo, de diferentes niveles socioeconómicos, religiones, orígenes; así se debe vivir en el mundo”, dijo la guitarrista.

El disco es una celebración porque Eljuri combina con audacia ritmos tradicionales como el pasillo, la rumba flamenca y el reggae, con ritmos más contemporáneos como el funk y el rock. Luego agrega a sus canciones letras concienzudas de protesta, porque además de cantar, esta artista es una férrea defensora de causas sociales.

“Se puede decir que es el disco más ‘Eljuri’ porque es la evolución de mi sonido en el punto más alto”, asegura. “Justo eso, yo quería empujar mis ideas a otro nivel, que es una fusión de mis influencias”.

La misma ciudad de Nueva York nutrió a esta veterana de la música. Ahí aprendió de funk, reggae, soul y rock y todo eso lo nutrió con sus raíces latinas.

Además de su labor como cantautora, es cofundadora de Marchas de Mujeres en Nueva York y ha promovido el registro de votantes a través de los Conciertos por la Democracia.

Para celebrar este su sexto disco, la artista espera girar por algunas ciudades del país y por México.

“[Con este disco] quiero que la gente se anime, que se empodere”, dijo. “Que sepan que todos tenemos voz, que no estamos solos”.