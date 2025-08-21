Esposo de Maite Perroni revela la razón de su salida de RBD: “Abusos y malos tratos”

Después de la gira de RBD se pensó que la agrupación estaba feliz y en buenos términos. Sin embargo, todo cambió cuando el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, reveló en una publicación que no regresaría a la banda por “abuso, robo y malos tratos”.

Detrás del brillo de las luces y los coros de miles de fans, se estaba gestando una historia muy diferente. Lo que se vendió como un hermoso reencuentro entre amigos, ahora se revela como un campo minado de tensiones, supuestos fraudes y “malos tratos” que habrían llevado a una de sus integrantes más queridas a decir “basta”.

Después de las últimas notas en el Azteca, Anahí, Dulce María, Christopher, Christian y Maite Perroni tomaron caminos separados. La versión oficial hablaba de agendas personales y nuevos proyectos. Pero en las redes, el rumor era otro: un cóctel tóxico de manejo financiero turbio, acuerdos rotos y diferencias creativas que habían envenenado la experiencia.

El silencio por parte del grupo era absoluto, dejando a los fans con un mar de especulaciones. Hasta que alguien rompió el protocolo de la famosa “hermandad RBD”.

NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas… — Andrés Tovar (@AndresTovarP) August 19, 2025

El esposo de Maite Perroni lanza la bomba

Andrés Tovar, productor y esposo de Maite Perroni, decidió que ya era suficiente. A través de un contundente hilo en X (antes Twitter), no solo defendió la carrera de su esposa, sino que destapó la olla de todas las supuestas razones por las que RBD no volverá a ser lo mismo.

"Maite ama RBD (…) pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero". Andrés Tovar – Esposo de Maite Perroni

La declaración causó impacto porque confirma los rumores de conflictos internos y los eleva a un nivel de gravedad inesperado, mencionando directamente “robos” y “abuso”.

Lejos de los reflectores del drama, Tovar pintó un panorama muy diferente para Maite: “Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá. Somos una familia muy feliz”.

Y para callar cualquier comentario sobre su carrera, lanzó datos irrefutables: billones de vistas en su música (a pesar de no lanzar nada nuevo en años) y series entre las más vistas en Netflix y Amazon Prime. Un flex de aquellos que duelen, para dejar claro que Maite no necesita de ningún drama para mantenerse relevante.

Se cree que Tovar reaccionó después de que fans de Anahí reaccionaran a algunas publicaciones que hizo Maite en su Instagram. En una de ellas, mostró una portada de revista y tapó con su mano la imagen de su excompañera.

¿Qué pasará con RBD?

El mensaje de Tovar también incluyó una advertencia seria: hay demandas en curso en México y Brasil contra periodistas e influencers por difamación. “No es un tema de dinero, es un tema de respeto”.

Por ahora, el futuro de RBD como grupo pende de un hilo. Los fans, aunque esperanzados, se enfrentan a una cruda realidad: el reencuentro soñado tuvo un lado B amargo.

El sueño de los 2000 tuvo su final feliz en el escenario, pero detrás de bambalinas, la historia que se está contando ahora es mucho más real, compleja y humana. Y al menos para Maite, el último capítulo ya está escrito.

