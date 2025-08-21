Ex de Michelle Renaud se reencuentra con su hijo tras más de un año de no verlo

El miércoles 20 de agosto de 2025 será muy recordado para el pequeño Marcelo, el hijo mayor de Michelle Renaud, pues ese día volvió a ver a Josué Alvarado, su papá.

La noticia del esperado reencuentro fue dada a conocer por el propio Josué en sus redes sociales, en donde compartió con sus seguidores lo que significó para él volver a estar a lado de su hijo.

Josué, quien cuenta con más de 94,000 seguidores en Instagram, detalló en su publicación que llevaba más de un año sin ver a Marcelo, pues hay que recordar que el menor vive en España con su mamá y con Matías Novoa, su actual pareja.

“1 año 3 meses 29 días para volverte a abrazar”, escribió Josué en la descripción de una fotografía que lo muestra cargando a Marcelo en brazos.

El papá del menor continuó su mensaje lanzando un dardo, al asegurar que nada, ni nadie, lo separará de su hijo, lo que podría ser un mensaje hacia su expareja.

“Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. Te amo miam ! #marceloypapá”, se lee en el resto del texto que publicó Josué Alvarado.

La publicación, como era de esperarse, se llenó de inmediato de corazones rojos y de palabras de apoyo por parte de sus seguidores.

“También es hijo tuyo “, “El amor siempre ganará“, “El niño se ve bien feliz cuando está con su papá 😢”, “Me alegro mucho que estén cerca de nuevo el uno con el otro”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que ha recibido.

Sigue leyendo: