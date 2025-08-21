Filtran presunta lista de participantes de La Isla Desafío Extremo 2; ¿será el regreso de “Los Palulus”?

Desde hace varias semanas te contamos que existían al menos dos nombres que sonaban abiertamente para la nueva temporada de “La Isla Desafío Extremo“, y esos nombres son los de Rosa Caiafa y Luca Onestini.

Ahora se ha filtrado, aparentemente a través de la cuenta de “La Reina de los Spoilers”, los nombres de muchos más, entre ellos Rafael Nieves y Robbie Mora, el ganador de la última temporada de “Los 50”.

Sin embargo, a nosotros otra fuente también nos habla de la posibilidad de que Paulo Quevedo también forme parte de dicha edición. Razón por la cual podríamos ver, juntos de nuevo, a “Los Palulus”.

Pero ojo, que muchos se han dado cuenta de que Aleska Génesis podría estar trabajando mucho más en su cuerpo. Y hasta el nombre de la venezolana podría estar sonando para dicho reality.

Ahora bien, todo lo que tiene que ver con esta edición está dando tanto de qué hablar porque hasta se rumora que Guty Carrera podría ser el nuevo conductor del show. Recordemos que Carrera fue parte de la primera edición y llegó a la final, disputando el primer lugar con Adrián Di Monte y Natalia Alcocer.

