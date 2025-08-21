Influencers resultan heridos tras choque de un automóvil contra restaurante en Houston

Patrick Blackwood y Nina Santiago, una pareja de influencers con un canal en YouTube llamado Unrated EX Files, resultaron heridos el pasado sábado en Houston cuando un automóvil se estrelló contra el restaurante CuVee’s Culinary Creations, justo en el momento en que filmaban un nuevo episodio.

En el video publicado en su canal, se observa cómo la pareja disfruta de su comida cuando, de forma repentina, una ventana junto a su mesa se hace añicos. Blackwood, sentado más cerca del cristal, quedó cubierto de fragmentos, mientras que Santiago cayó de la cabina hacia el piso.

El origen del choque

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Harris, la conductora del vehículo explicó que pensó haber colocado el automóvil en posición de estacionamiento, pero este se deslizó hacia el restaurante apenas retiró el pie del freno.

El local, que sufrió daños considerables en su fachada, informó que ya reabrió sus puertas y que está a la espera de presupuestos para cubrir las reparaciones.

“El chef, los influencers, los comensales y el personal fueron bendecidos por no haber resultado gravemente heridos”, expresó el restaurante en un comunicado a NBC News.

Heridos, pero agradecidos

El incidente no solo quedó registrado en la cámara, sino que continuó en la ambulancia y el hospital. Blackwood aparece en el video con cortes visibles en la mandíbula, mientras relata que, tras estabilizarse, lo único que sentía era alivio: “Estoy bien ahora, mi ritmo cardíaco ya se reguló… recién me cayó el veinte, pero me alegra estar vivo”.

Por su parte, Santiago mostró varias heridas en el rostro y las manos, y mientras esperaba recibir suturas confesó que lo único que la invadía era la gratitud.

“Este es el segundo accidente este mes. El hecho de que hayamos salido caminando de los dos… quizá estoy en shock, pero quiero agradecer por seguir con vida”.

Ambos compartieron fotografías posteriores donde se ven las lesiones con puntos y grapas.

Regreso al lugar del accidente

Lejos de alejarse, los influencers decidieron volver a CuVee’s Culinary Creations poco después del accidente. Santiago reconoció que su corazón latía con fuerza, pero que quería “enfrentar el trauma postraumático” cuanto antes.

“Volvimos para estar en paz… y también porque la comida está buenísima”, dijo entre risas nerviosas.

