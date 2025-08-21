Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este jueves 21 de agosto

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con cielos despejados y ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 95 grados Fahrenheit (35ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:19 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:33 h. En total tendremos 13 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevén pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 93 grados Fahrenheit (21 y 34 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

