Margot Robbie comparte sus primeros comentarios sobre la maternidad

Desde los estruendosos sets de filmación de Barbie hasta los tranquilos momentos en casa, Margot Robbie ha emprendido su papel más transformador hasta la fecha: la maternidad. La actriz, nominada al Oscar, y su esposo, Tom Ackerley, dieron la bienvenida a su primer hijo en octubre de 2024, cerrando un año monumental para la estrella.

Recientemente, durante la promoción de su nueva película, ‘A Big Bold Beautiful Journey’, Robbie compartió sus primeras y muy esperadas impresiones sobre este viaje personal.

¿Qué dijo Margot Robbie?

Con una amplia sonrisa que delataba una felicidad genuina, Robbie confesó a Entertainment Tonight la dificultad de poner en palabras una experiencia tan profunda.

“Es como cuando intentas explicarle a alguien que no tiene hijos… no es necesario porque quienes los tienen lo entienden, y si no lo hacen, probablemente sea muy aburrido de escuchar” Margot Robbie

Su comentario refleja esa universal verdad que solo los padres comprenden: la maternidad y paternidad son terrenos que se exploran mejor viviéndolos que explicándolos.

En un mundo obsesionado con los detalles de la vida de las celebridades, sus palabras fueron un refrescante recordatorio de que algunas joyas de la vida se guardan en la esfera privada.

Sin dar detalles concretos, su mensaje fue claro y contundente: “Es algo así como, ‘Es lo mejor’, ¿sabes?”. Esa frase simple, pero cargada de emoción, resonó más que cualquier descripción elaborada.

El año 2024 no podía ser más significativo para Robbie. Tras el fenómeno cultural que fue ‘Barbie’, que consolidó su estatus como una fuerza poderosa en Hollywood, ahora inicia el “viaje grande, audaz y hermoso” que da título a su próximo film, pero en la vida real. Al lado de su esposo, Tom Ackerley, con quien lleva compartiendo su vida desde 2016, forma ahora un equipo de tres.

Mientras el mundo espera con ansias verla compartir pantalla con Colin Farrell en la cinta que se estrena el 19 de septiembre, está claro que Margot Robbie ya está protagonizando la historia más importante de todas.

Lejos de las cámaras y el brillo de los focos, ella y Tom están escribiendo su propio guion familiar, una narrativa de risas, pañales y momentos silenciosos que, al final, son los que realmente definen un “final feliz”. Su viaje acaba de comenzar, y sin duda, será tan grande, audaz y hermoso como cualquier película.

