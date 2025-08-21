window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 21 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día

Por  Mhoni Vidente

La astróloga mexicana Mhoni Vidente señala que Piscis vivirá una semana especialmente significativa, marcada por la renovación, el equilibrio y la fortaleza interior. Es un momento propicio para cerrar ciclos que ya no aportan y abrirse con confianza a nuevas experiencias que traerán serenidad y plenitud.

Piscis

La sensibilidad será la mayor fortaleza de los piscianos. Si la enfocan en la creatividad y en relaciones auténticas, podrán transformar cualquier desafío en un valioso aprendizaje. En el ámbito laboral, la constancia será fundamental para retomar proyectos pendientes y destacar. En lo económico, se presenta la posibilidad de un ingreso extra que brindará tranquilidad y permitirá planificar el futuro con mayor seguridad.

Energía y espiritualidad

Mhoni recomienda dedicar tiempo a la meditación, limpiar los espacios del hogar y encender velas rojas para atraer energías positivas y fortalecer la confianza personal. Asimismo, sugiere prestar atención a las señales y consejos de personas cercanas, ya que podrían ser decisivos a la hora de tomar decisiones importantes.

Guía semanal

Los números 08 y 23, junto con el color rojo, simbolizan pasión, fuerza y determinación. Según la astróloga, estos elementos impulsarán a Piscis a avanzar con seguridad hacia sus metas y objetivos personales.

