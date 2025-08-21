Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 21 de agosto

La astróloga mexicana Mhoni Vidente señala que Piscis vivirá una semana especialmente significativa, marcada por la renovación, el equilibrio y la fortaleza interior. Es un momento propicio para cerrar ciclos que ya no aportan y abrirse con confianza a nuevas experiencias que traerán serenidad y plenitud.

Piscis

La sensibilidad será la mayor fortaleza de los piscianos. Si la enfocan en la creatividad y en relaciones auténticas, podrán transformar cualquier desafío en un valioso aprendizaje. En el ámbito laboral, la constancia será fundamental para retomar proyectos pendientes y destacar. En lo económico, se presenta la posibilidad de un ingreso extra que brindará tranquilidad y permitirá planificar el futuro con mayor seguridad.

Energía y espiritualidad

Mhoni recomienda dedicar tiempo a la meditación, limpiar los espacios del hogar y encender velas rojas para atraer energías positivas y fortalecer la confianza personal. Asimismo, sugiere prestar atención a las señales y consejos de personas cercanas, ya que podrían ser decisivos a la hora de tomar decisiones importantes.

Guía semanal

Los números 08 y 23, junto con el color rojo, simbolizan pasión, fuerza y determinación. Según la astróloga, estos elementos impulsarán a Piscis a avanzar con seguridad hacia sus metas y objetivos personales.