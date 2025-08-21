Planearon fiesta para matarla: seis mujeres asesinan a adolescente frente a su madre

Gabriela Nicole Pratts Rosario es uno de los nombres más sonados en los últimos días en Puerto Rico, la adolescente estaba a punto de cumplir 17 años, pero una emboscada mortal en una fiesta terminó con su vida un día antes de su cumpleaños, cuando seis mujeres la apuñalaron frente a su madre. Dos de ellas ya fueron detenidas (madre e hija), pero en toda la isla resuena la exigencia de justicia.

Los hechos ocurrieron durante una celebración conocida como “Cierre de Verano” en Aibonito. Según las investigaciones preliminares, la fiesta habría sido una trampa para la víctima, quien era consciente de tener conflictos previos con un grupo de jóvenes y por eso acudió al evento acompañada de su madre, Lisandra Rosario.

Al intentar retirarse, ambas fueron interceptadas por un grupo de seis agresoras —cuatro menores de edad y dos adultas—. Mientras unas sujetaban a la madre, otras atacaron a Pratts Rosario, quien recibió entre siete y ocho heridas con un arma blanca que estaba oculta en una peineta.

Un amigo de la víctima que intentó intervenir también resultó herido y fue atendido en el Centro Médico de Río Piedras, donde se reportó estable.

Arrestos y evidencia

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó la detención de Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthonieshka Avilés como sospechosas directas del crimen. Ambas fueron acusadas de dos cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. La jueza Valery Téllez les impuso una fianza de un millón de dólares a cada una tras encontrar causa para arresto, de acuerdo con Univision.

Cabrera Rivera fue ingresada en una prisión de Bayamón, mientras que su hija fue trasladada a una institución juvenil en Ponce.

Durante allanamientos en la residencia de la abuela de las sospechosas, las autoridades recuperaron un cuchillo y ropa con manchas de sangre. También se ocupó un vehículo que presuntamente fue utilizado por las atacantes. La investigación, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito y la fiscalía, continúa activa para determinar la participación de más personas.

“La evidencia recopilada hasta el momento es contundente, pero aún se evalúa la posible radicación de cargos contra otras personas involucradas”, indicó Gómez Torres en conferencia de prensa.

El brutal asesinato ha sumido en la consternación a la comunidad de Aibonito. Durante el funeral, la madre de la víctima declaró entre lágrimas: “Me arrancaron la luz de mis ojos”. Gabriela Nicole estaba a punto de celebrar su cumpleaños y se preparaba para iniciar su último año en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez.

Según explicó la secretaria Gómez Torres a Telemundo Puerto Rico, el altercado se originó por un conflicto previo entre la hermana mayor de Gabriela y el grupo de jóvenes. La víctima habría intervenido en defensa de su hermana, lo que escaló la tensión y culminó en la tragedia.

Durante el traslado de las acusadas desde el Centro Judicial de Aibonito, familiares y vecinos se congregaron. Mientras algunos aplaudían las detenciones, otros gritaban insultos. La madre y la hermana de la víctima observaron la escena desde un balcón cercano, rompiendo en llanto. La comunidad permanece unida, exigiendo justicia para Gabriela Nicole y su familia.

