Sospechoso prófugo tras intentar agredir sexualmente a una niña en Miami-Dade

Las autoridades de Miami-Dade, Florida, informaron que un sospechoso permanece prófugo después de que intentara agredir sexualmente a una niña de 12 años en su propia casa, en el noreste del condado.

El hecho ocurrió el viernes en una vivienda ubicada en la intersección de la calle 208 noreste y la Quinta. De acuerdo con el reporte policial, el sujeto entró por una ventana y se dirigió directamente al dormitorio de la menor.

La niña dormía cuando se despertó al sentir movimientos extraños en su cama. Según su testimonio, el agresor trató de quitarle los pantalones cortos.

La reacción de la víctima fue inmediata: gritó y golpeó al sospechoso en la ingle, lo que obligó al individuo a escapar de la habitación por la misma ventana por donde había entrado.

Perfil del sospechoso

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade señaló que el sujeto es descrito como un joven de raza negra, de entre 15 y 19 años, que llevaba puesto un pasamontañas blanco al momento del ataque.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, pero hasta ahora no han logrado dar con su paradero.

La policía instó a la comunidad a colaborar con información que permita identificar y detener al agresor.

“Pedimos a cualquier persona que tenga datos sobre este caso que se comunique con Crime Stoppers al 305-471-8477”, indicó la Oficina del Alguacil.

