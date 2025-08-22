Cómo evitar que te roben el auto





Los vehículos que más se roban y consejos de expertos para mantener el tuyo seguro

By Jeff S. Bartlett

Los muscle cars Chevrolet Camaro están entre los favoritos de los ladrones de autos, según un informe del Highway Loss Data Institute (HLDI). Ajustando las ventas y otros factores, el potente Chevrolet Camaro ZL1 es robado con una frecuencia 39 veces mayor que el promedio de todos los vehículos. Incluso el Camaro estándar tiene una tasa de robo 13 veces superior a la media. (Atención propietarios: el HLDI señala que General Motors ofrece una actualización de software para reducir los robos en los Camaros de los modelos de los años 2020 a 2024).

“Los muscle cars suelen encabezar esta lista, ya que los ladrones se sienten atraídos por los vehículos con mucha potencia”, afirma Matt Moore, director de operaciones de seguros de HLDI y del Insurance Institute for Highway Safety. “Eso también explica por qué el ZL1, más caro y potente, es robado con mucha más frecuencia que el Camaro estándar”.

Otros vehículos populares entre los ladrones son el Acura TLX, la GMC Sierra 2500 HD, la Chevrolet Silverado 3500 HD y la Dodge Durango. En el otro extremo del espectro, el Tesla Model 3 AWD eléctrico presenta la menor frecuencia de reclamos por robo de vehículo completo, con solo el 1% del promedio de todos los vehículos de pasajeros, seguido del Tesla Model Y y la Toyota RAV4 Prime.

Las compañías de seguros de autos consideran las tasas de robo, junto con el historial de manejo, el historial crediticio y la ubicación, al establecer las primas.

En cifras absolutas, los modelos Hyundai y Kia siguen siendo populares entre los ladrones, según la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros (NICB), una organización del sector.

El robo de vehículos es una grave preocupación incluso para los modelos más comunes. Los robos de vehículos superaron el millón en 2022 y 2023, pero la cifra se redujo a 850,708 en 2024, según la NICB. California tiene la tasa más alta de robo de vehículos, con 463.2 robos por cada 100,000 habitantes.

La alta tasa de robos en Los Ángeles se centra en autos que los delincuentes consideran fáciles de robar, ya sean modelos antiguos sin tecnología antirrobo o autos con llaves o llaveros que se dejan dentro del auto, según un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles. Al mismo tiempo, la policía afirma que algunos ladrones se han vuelto más expertos con respecto a la tecnología, utilizando herramientas electrónicas para robar vehículos sin dañar ventanas, cerraduras ni columnas de dirección. La última amenaza incluye dispositivos inalámbricos programables que, con modificaciones, pueden usarse para duplicar la señal del llavero de un carro.

Desde 2021, la frecuencia de reclamos por robo de vehículos Hyundai y Kia ha aumentado a un ritmo mayor que la de vehículos de otros fabricantes, según HLDI, debido a videos en línea que muestran cómo robar modelos sin inmovilizadores de motor, lo que les impediría arrancar sin llave.

HLDI afirma que muchos de los vehículos Hyundai y Kia más antiguos carecen de inmovilizadores electrónicos que impiden que los ladrones simplemente fuercen la entrada y eludan el encendido. Esta característica es equipamiento estándar en casi todos los vehículos de ese modelo de la época fabricados por otros fabricantes.

Un vocero de Kia declaró: “Todos nuestros vehículos cumplen o superan las normas federales de seguridad de vehículos motorizados. Si bien ningún auto puede fabricarse a prueba de robos, los delincuentes buscan vehículos equipados únicamente con una llave de acero y un sistema de encendido giratorio”.

Los modelos Kia del año 2022 en adelante y los vehículos Hyundai fabricados después del 1 de noviembre de 2022 cuentan con inmovilizadores de motor. Representantes informaron a CR que los fabricantes de automóviles están proporcionando candados para el volante sin costo a los departamentos de policía afectados por estos delitos. Además, Hyundai ofrece un kit de seguridad a través de sus concesionarios que puede instalarse en los modelos de alto riesgo.

Hyundai y Kia ofrecen una actualización gratuita de software antirrobo para más de 2 millones de autos y SUV. El software permite que el control remoto sin llave active una función de apagado del encendido cuando el auto se cierra a distancia. Algunos vehículos de los años 2011 a 2022 sin inmovilizadores de motor no admiten la actualización de software. Para estos clientes, Hyundai ofrece un programa para reembolsarles la compra de candados para el volante. (Los propietarios pueden consultar la elegibilidad de su auto en hyundaiantitheft.com).

El software antirrobo podría haber ayudado a frenar el aumento de robos, según el Highway Loss Data Institute. Sin embargo, la frecuencia de reclamos por robo de vehículos Hyundai y Kia entre julio y diciembre de 2023 fue más de 8 veces mayor que la de otros vehículos, según sus datos, que muestran que los vehículos Hyundai y Kia tuvieron 11.7 reclamos por cada 1,000 años de vehículo asegurado.

“La solución de las compañías es sumamente eficaz”, afirma Matt Moore, vicepresidente sénior de HLDI. “Si tienes un vehículo Hyundai o Kia sin inmovilizador electrónico, deberías llamar a tu concesionario local para obtener la actualización de software hoy mismo”.

No importa la marca de auto que tengas, los siguientes consejos te muestran cómo evitar que sea un blanco y, de paso, ahorrar en el seguro.

Recuerda: La clave es hacer que el robo de tu auto parezca más un problema de lo que vale la pena.

Los autos con mayor frecuencia de robo

Estos son los vehículos con mayor índice de robo total, según HLDI, para los modelos de los años 2022-2024.

Fuente: Highway Loss Data Institute. *100 es el promedio. Por lo tanto, una frecuencia de 3,949 es 39 veces mayor que el promedio.

Los autos con menor frecuencia de robo

Fuente: Highway Loss Data Institute. *100 es el promedio. Por lo tanto, una frecuencia de 1 representa solo el 1 % de la tasa promedio.

Los 5 autos más robados

Estos son los modelos que más se robaron en 2024, según la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros.

Fuente: Oficina Nacional de Delitos de Seguros.

Consejos para proteger tu auto

Estaciona de forma inteligente

Unos hábitos sencillos pueden marcar una gran diferencia. Nunca dejes tu auto encendido o sin seguro cuando no lo estés usando, y procura estacionar en lugares concurridos y bien iluminados. “La gran mayoría de robos y hurtos de vehículos se deben a puertas sin llave”, afirma un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, Florida. Asegúrate de llevar contigo la llave o el control remoto y guarda los objetos de valor fuera de la vista para evitar robos con violencia.

Añade un candado y un sistema de alarma

La policía afirma que los candados visibles para el volante, como The Club y Disklok, funcionan bien como elemento disuasorio. Además, agregar un sistema de alarma de repuesto, que a menudo incluye una luz roja intermitente visible, puede ser una buena idea para vehículos antiguos sin sistema integrado.

Una alarma de repuesto suele costar entre $350 y $800, más entre $200 y $600 por la instalación profesional, según las características y el sistema. También se puede añadir una alarma a un auto nuevo.

Instala luces en casa

La iluminación puede ser un elemento disuasorio eficaz contra robos, especialmente si estacionas en la entrada de tu casa, según un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Él recomienda luces con detección de movimiento, que pueden asustar a un posible ladrón y alertar a quienes se encuentran en casa.

Las cámaras de timbre, como Google Nest Hello y Ring, pueden ayudar a la policía a identificar a sospechosos. Recuerda también guardar las llaves en tu casa o apartamento; nunca las dejes en el auto ni en el garaje. (Mira los mejores timbres con video del año).

Rastrea tu auto

Los sistemas de rastreo posventa no previenen robos, pero pueden ayudarte a encontrar tu auto después del robo. Algunos dispositivos GPS básicos se conectan al puerto de la computadora del vehículo, pero también se pueden quitar fácilmente. Los sistemas integrados más complejos, como LoJack, requieren instalación profesional. Algunos modelos recientes de autos ofrecen rastreo a través de servicios de suscripción. Por ejemplo, OnStar de GM ofrece un plan de $23 al mes con asistencia para vehículos robados.

Ahorra en tu seguro

Algunas aseguradoras ofrecen descuentos para autos con dispositivos antirrobo, generalmente hasta un 15% en la cobertura contra todo riesgo. El descuento puede variar según tu lugar de residencia y la aseguradora, de acuerdo con Loretta Worters, vicepresidenta del Instituto de Información de Seguros. Worters explica que equipar tu vehículo con una alarma, rastreo GPS y un interruptor de encendido oculto que impide que el auto arranque incluso con la llave, a menudo puede darte derecho a un descuento. (Descubre cuáles son las mejores aseguradoras de autos con las calificaciones exclusivas de CR).

