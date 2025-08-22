El Departamento de Justicia publica las transcripciones de la entrevista de Ghislaine Maxwell

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó el viernes las transcripciones y los archivos de audio de la entrevista del fiscal general adjunto Todd Blanche con Ghislaine Maxwell y entregó a los legisladores de la Cámara de Representantes miles de páginas de documentos relacionados con el delincuente convicto Jeffrey Epstein.

“En aras de la transparencia, @TheJusticeDept publica la transcripción completa y el audio de mi declaración de la Sra. Maxwell. La transcripción y el audio están enlazados abajo”, declaró Todd Blanche en X.

Ghislaine Maxwell fue amiga y confidente de Jeffrey Epstein durante años y fue condenada por ayudarlo a cometer abuso sexual y tráfico de menores durante años.

Maxwell fue juzgada en 2021 en un tribunal federal de Nueva York y fue declarada culpable por un jurado de cinco cargos federales, incluyendo tráfico sexual de menores, transporte de una menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas y tres cargos de conspiración. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.

Estas revelaciones ocurrieron mientras funcionarios del Departamento de Justicia buscan satisfacer a los legisladores de ambos partidos que han presionado por una mayor transparencia en torno a los archivos de Epstein.

Maxwell, aliada de Epstein desde hace mucho tiempo, fue condenada en 2021 por cargos de tráfico sexual y sentenciada a 20 años de prisión.

En julio, se reunió con el fiscal general adjunto Todd Blanche durante dos días para hablar sobre el caso Epstein, durante los cuales afirmó que “nunca vio” al presidente Trump en un “entorno inapropiado”.

Maxwell declaró al Departamento de Justicia, en transcripciones de entrevistas recientemente publicadas, que cree que Epstein fue asesinado en la cárcel.

Sus comentarios surgen en un contexto en el que las teorías conspirativas sobre el suicidio de Epstein en prisión mientras enfrentaba cargos federales de tráfico sexual han circulado durante años. Sin embargo, Maxwell no cree que se tratara de un “golpe” de figuras adineradas o poderosas para silenciarlo.

Tras una investigación, el Departamento de Justicia y el FBI del presidente Trump concluyeron que no tienen pruebas de que Epstein chantajeara a figuras poderosas, mantuviera una “lista de clientes” o fuera asesinado.

La administración Trump ha enfrentado críticas bipartidistas por su gestión de los archivos de Epstein, pero también fricciones entre Trump y los teóricos de la conspiración MAGA.

