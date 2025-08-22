Emily in Paris tiene fecha de regreso: Todo lo que debes saber sobre la quinta temporada

La ciudad del amor le quedó pequeña. La joven más famosa de Netflix, Emily Cooper, está lista para cambiar los croissants por la pasta y los canales de Venecia por el Sena, porque la quinta temporada de Emily en París ya tiene fecha oficial de estreno, y promete ser la más glamurosa y complicada hasta ahora.

El gigante del streaming anunció oficialmente lo que todos los fans esperaban: la quinta entrega de esta exitosísima serie llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre. Para endulzar la espera, Netflix acompañó el anuncio con unas jugosas fotos del rodaje que tienen a todos hablando: Lily Collins, luciendo su impecable estilo, paseando por las calles y canales de Venecia, Italia. ¡Un cambio de escenario que promete drama a la italiana!

Si el final de la cuarta temporada te dejó con el corazón en un puño, prepárate para más. La relación entre Emily y el apuesto italiano Marcello (el carismático Eugenio Franceschini) se explorará a fondo en esta nueva temporada.

Después de ese flechazo en la Ciudad Luz, la serie nos llevará de lleno a Italia para ver cómo se desarrolla este romance que amenaza con complicar aún más el ya enredado triángulo amoroso con Gabriel y Alfie. ¿Podrá un amor italiano conquistar el corazón de nuestra protagonista?

El elenco está de vuelta (¡y lo mejor es que todos regresan!)

Una de las mejores noticias es que no habrá despedidas. La quinta temporada contará con el regreso de todo el querido elenco principal que le da vida a la serie. Esto significa que volveremos a ver:

Philippine Leroy-Beaulieu como la imparable e impecable Sylvie Grateau

Ashley Park como la mejor amiga y cantante, Mindy Chen

Lucas Bravo como el irresistible chef Gabriel

Lucien Laviscount como el encantador británico Alfie

Samuel Arnold y Bruno Gouery como los divertidos colegas Julien y Luc

Un éxito que no conoce fronteras

No es casualidad que Netflix renueve la serie una y otra vez. Emily en París es un fenómeno global indiscutible. La primera parte de la cuarta temporada, estrenada en agosto, alcanzó el puesto número 1 en el Top 10 global de la plataforma, con la increíble cifra de 19.9 millones de visualizaciones en solo sus primeros cuatro días. La serie se coló en el Top 10 de 93 países y se mantuvo en la lista durante cuatro semanas seguidas.

Así que ya lo sabes: prepara tu outfit más parisino (o veneciano), marca el 18 de diciembre en tu calendario y prepárate para vivir una nueva aventura llena de moda, romance y los problemas más glamurosos que solo Emily Cooper puede tener. ¡La cuenta regresiva ya comenzó!

