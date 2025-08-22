Hombre de Minnesota mató a su madre mientras estaba dormida y escribió frases satánicas en la pared

Un hombre de Duluth fue acusado de asesinato en segundo grado tras presuntamente dispararle a su madre en el rostro mientras ella dormía en su sillón reclinable, informaron autoridades locales.

Nathan Davin enfrenta un cargo formal presentado el martes en el Tribunal del Condado de St. Louis por la muerte de su madre, MaeDean Davin. El tiroteo ocurrió poco antes de las 11 p.m. del domingo en una vivienda ubicada en el número 1500 de North 9th Avenue East, en Duluth, una ciudad a orillas del Lago Superior, a unos 240 kilómetros al norte de Minneapolis.

Según documentos judiciales y reportes policiales, Davin inicialmente negó haber disparado el arma, afirmando que se despertó y encontró a su madre muerta. Sin embargo, una cámara en la sala de entrevistas del Departamento de Seguridad Pública de Duluth lo grabó diciendo: “Maldita sea, maté a mi madre“, en lo que los investigadores consideran una confesión espontánea.

Los oficiales encontraron a Davin en el porche delantero de la casa, vistiendo únicamente ropa interior manchada de sangre. También habría dicho a un vecino: “Mi mamá está muerta. Se voló la cabeza”, según informaron medios locales. Al ingresar a la residencia, los agentes hallaron a MaeDean Davin en su sillón reclinable, con una “herida de bala devastadora” en el rostro, de aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol, según la declaración de causa probable.

Una pistola Glock 9 mm con aparente sangre fue encontrada en una mesita de noche en el dormitorio del sospechoso, junto con municiones coincidentes y casquillos en el nivel inferior de la vivienda. Los fiscales también señalaron que la escena del crimen presentaba símbolos y frases “satánicas” pintadas con aerosol, incluyendo la frase “vete al infierno”.

La fiscal adjunta del condado de St. Louis, Kirstyn Oye, indicó que la víctima fue hallada en una posición que sugiere que estaba dormida cuando recibió el disparo. Aunque el motivo no se especifica en la denuncia penal, las autoridades reportaron que Davin se encontraba intoxicado y mostraba comportamiento errático en el momento del crimen.

Davin permanece detenido en la cárcel del condado de St. Louis con una fianza fijada en $750,000 dólares. Su historial penal previo incluye infracciones de tránsito y una acusación de agresión en quinto grado en 2005, que fue desestimada tras declararse culpable de interferencia con una llamada al 911.

La víctima, MaeDean Davin, fue recordada por la comunidad local como una mujer de buen corazón. Trabajó durante tres años en Summit School, una institución educativa en Duluth, antes de jubilarse en 2021 para dedicar más tiempo a su bisnieto. La escuela emitió una declaración pública expresando su tristeza por el hecho.

La próxima audiencia judicial de Nathan Davin está programada para septiembre.

