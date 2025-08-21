Detienen en Connecticut a joven tras persecución multiestatal y agresión a un policía

La policía de Dover, en Vermont, reportó que el martes por la tarde Mason Payne, de 23 años y residente de Weathersfield, estuvo involucrado en una agresión doméstica a mano armada. El hecho marcó el inicio de una búsqueda que se extendió por tres estados de Nueva Inglaterra.

Horas después, alrededor de las 10 p. m., un agente de la Policía Estatal de Massachusetts detuvo a Payne en la ciudad de Holyoke. Durante la intervención, el sospechoso arrastró al oficial varios metros con su vehículo antes de escapar a toda velocidad, según informaron las autoridades.

La persecución que siguió terminó poco después por razones de seguridad, debido al riesgo que representaba para otros conductores y transeúntes.

Búsqueda y alerta regional

La policía indicó que Payne se desplazaba en un sedán Audi negro, modelo antiguo, y advirtió que debía ser considerado armado y peligroso, ya que había emitido amenazas directas contra agentes del orden.

Durante casi 24 horas, distintas agencias policiales coordinaron esfuerzos para localizarlo, mientras se emitían advertencias de seguridad pública en Vermont y Massachusetts.

Finalmente, Payne fue localizado el miércoles alrededor de las 5 p. m. en un motel de Stamford, Connecticut, donde fue detenido sin incidentes por la Policía de Stamford.

En el registro de su habitación y su vehículo, los oficiales hallaron dos armas de fuego, confirmaron las autoridades.

El joven enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión a un oficial de policía, fuga temeraria y posesión de armas de fuego. Se espera que comparezca en una corte de Connecticut antes de ser extraditado a Massachusetts y Vermont, donde también deberá responder por los delitos cometidos.

