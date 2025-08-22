Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Se vienen mejoras bien sabrosas en el billete, te van a caer unos dineritos que de plano ya dabas por perdidos, como ese vale que nunca paga y de repente se aparece con la lana. Además, en juegos de azar no andas nada mal, tus números benditos serán el 12, 35 y 89, ponles atención porque podrían traerte una sorpresa que te haga bailar hasta con la escoba.
Pero ojo, porque no todo será miel sobre hojuelas, una amistad tuya podría pasar por un accidente o enfermedad, gracias a Dios saldrá adelante, pero vas a tener que andar al pendiente. En el amor, ponte trucha, porque a tu pareja ya le andan rondando dos personajes y no creas que le son indiferentes, así que no te me duermas en tus laureles que de un descuido se arma la infidelidad.
Tus sueños andarán bien reveladores, no los ignores porque ahí viene una verdad que habías esperado y si tienes pareja, prepárate que se avecinan noches de pasión marca diablo, nada más no olvides platicar y arreglar los pendientes familiares antes de que se te conviertan en pleito a futuro. Reflexiona mucho en estos días sobre lo que deseas de tu vida, porque el camino está ahí, pero si te entretienes con piedritas nomás no avanzas.
Se asoma embarazo de alguien de la familia y, como si fuera poco, también regresa una amistad del pasado que pensaste que ya se la había tragado la tierra, es momento de abrir los brazos, pero no el corazón a lo tonto: aprende a elegir quién sí y quién nomás viene a estorbar.
ACUARIO
Vienen unos días medios grises que te van a hacer arrugar la cara más de lo normal, porque llega una noticia que no te va a caer nada bien. Pero como decía la abuela: “No hay mal que por bien no venga”, y después vas a entender que las cosas tenían que ser así pa’ que aprendieras a soltar lo que no dependía de ti.
Cuidado con vacaciones improvisadas o salidas sin plan, porque se te pueden enredar los cables y terminar con problemas de último minuto, tu mantén la calma y recuerda que tu chispa y tu buen humor son lo que más atrae a la gente, así que no lo pierdas por andar renegando.
En lo laboral, ofertas de trabajo buenas no te faltarán, aprovéchalas aunque vengan disfrazadas de reto. En el amor andas en modo transformación: si estás soltero, se viene un romance con alguien que cruzará tu camino en estos días; y si ya tienes pareja, prepárate para ajustes y cambios, algunos buenos y otros que te pondrán a prueba.
En tu trabajo habrá discusiones con los jefes, pero no te enganches, deja que ladren los perros y tú sigue avanzando. Cuando amas de verdad, eres capaz de mover montañas y llenar de paz a tu gente, pero últimamente te me has endurecido de más. No es malo ser fuerte, pero tampoco te me conviertas en piedra, porque ni pa’ sentarse sirves así.
CAPRICORNIO
Ten mucho cuidado, criatura del Señor, con los amores de una noche, porque tú te enganchas rápido y terminas llorando por alguien que ni se acuerda de tu nombre. Es tiempo de que te pongas serio y cuides ese cuerpazo criminal que Dios te dio, haz ejercicio, deja de tragar como si el mundo se fuera a acabar y sigue una dieta que te mantenga en forma.
Chismes venenosos llegarán a tus oídos y podrían ponerte de malas. Ojo con lo que dices porque, como dice el dicho, “la lengua no tiene hueso, pero rompe corazones”, y podrías lastimar a quienes de verdad te quieren. Si tienes pendiente alguna situación que te ha quitado el sueño, tranquilízate, que en pocos días se resolverá sola; la paciencia será tu mejor aliada.
Tu pareja se pondrá más melosa que de costumbre, pero aguas, porque puede que solo ande buscando algo a cambio, ya sabes cómo se las gastan. Tu humor andará como montaña rusa: unos días amanecerás más feliz que niño con juguete nuevo y otros que ni te toquen porque explotas como cohete. Aprende a controlar tu carácter antes de que lastimes sin querer.
En tu economía andas gastando más de lo que entra, así que si no quieres andar pidiendo prestado hasta pa’ las tortillas, bájale a tus antojos. Y ponle ojo a los números 2, 6 y 9 porque te traerán señales y hasta un dinerito inesperado.
SAGITARIO
Si tu pareja no es tan expresiva como tú, no le andes exigiendo serenatas ni cartas de amor, cada quien ama a su manera, y a veces el silencio también es cariño. Eso sí, cuida tus cambios de humor porque últimamente ni tú mismo te aguantas, y menos la familia que ya anda sacando la vuelta cuando te enojas.
Amores fugaces andarán a la orden del día, pero aguas porque uno podría traerte más problemas que satisfacciones. También podrían ofrecerte un negocio que parece bueno, pero si rascas tantito verás que trae más trampas que contrato de compañía telefónica, así que no firmes nada sin pensar.
La familia te va a necesitar más de lo normal, porque la has descuidado por andar en la calle resolviendo cosas que ni te dejan nada bueno. Estás iniciando una etapa nueva llena de oportunidades, pero de nada sirve si sigues mendigando amor, cariño y atención a quien ni te pela. Aprende a valorar lo que tienes y no lo que te falta.
La suerte en juegos de azar estará de tu lado, pero no apuestes lo que no tienes porque podrías terminar más endeudado que futbolista en divorcio. También cuida tu garganta y tu salud, porque podrías enfermarte por descuidarte. Y deja de cargar con culpas que no son tuyas, cada quien que aguante sus costales, no te quieras poner de salvador del mundo.
ESCORPIO
Ya estuvo bueno de andar tropezando con la misma piedra, mi’jito. Es momento de aprender de los errores, sacudirte la mugre y levantarte con más fuerza que nunca. Se vienen movimientos energéticos que harán que alguien de tu pasado regrese, y ahí vas a comprobar cómo la vida y el karma ya le pasaron la factura, así que no te me emociones de más ni quieras revivir lo que ya está enterrado.
El amor anda caliente, habrá oportunidades de un revolcón de una noche que te va a dejar sonriendo, pero no confundas deseo con compromiso. En el trabajo se avecinan cambios que podrían despertar envidias de compañeros, pero tú nomás sigue en lo tuyo y no les des gusto de verte caer.
No sigas mendigando amor ni atención, recuerda que lo que no se da por gusto no sirve. Tu sentido del humor será tu arma secreta, porque atraes gente como imán, pero aguas: no todos vienen con buenas intenciones. Aprende a cerrar la puerta a quienes solo buscan usarte pa’ lograr sus caprichos.
Si tienes pareja, no permitas que terceras personas metan su cuchara. Y si estás soltero, aprovecha este ciclo para trabajar en ti, en tus sueños y en tus planes. Acuérdate: “mejor solo que mal acompañado” y más si la compañía nomás te baja la energía.
LIBRA
Estás en un buen ciclo, y eso significa que es hora de materializar sueños y no andar perdiendo tiempo con gente ni cosas que no valen la pena. Enfócate en lo que quieres y ponte en acción, porque lo que pidas con fe y disciplina se te puede dar en estos días.
La familia es tu tesoro más grande, y últimamente los has descuidado, así que ponte pilas porque después no se vale llorar. Persona de piel blanca provocará conflicto dentro de tu casa, abre los ojos para que no te agarren en curva. Y ya deja de fingir sentimientos con alguien solo por aparentar, no te sacrifiques por quedar bien con quien ni siquiera lo agradece.
Tus sueños andarán bien reveladores, ponles atención porque traen mensajes importantes. En lo laboral, cuidado con chismes malintencionados, porque habrá quien quiera fregarte nomás por envidia. No te enganches, mejor deja que el veneno se lo traguen ellos solitos.
En lo personal, necesitas quererte más, porque te has dejado mucho. Es momento de retomar el cuidado de tu cuerpazo criminal, pero si sigues cayendo en tentaciones y comiendo como si no hubiera mañana, no habrá dieta que te rescate. Organízate, Libra, porque este año puede ser tuyo si dejas de sabotearte.
VIRGO
Un nuevo amor anda tocando tu puerta y llega desde tierras lejanas, seguramente por redes sociales. Nomás te encargo: no te emociones de volada ni confíes demasiado, porque no todo lo que brilla es oro y podrían quererte chamaquear. También se acerca una amistad que te moverá el tapete mental y te hará ver la vida con otros ojos.
Alguien de piel clara de tu pasado sigue pensando en ti y podría buscar acercarse, así que tú decide si lo dejas entrar o lo mandas de regreso al cajón de los recuerdos. Eso sí, pon las cartas sobre la mesa con una amistad con la que traes roces, porque si no aclaran las cosas, la confianza podría romperse.
No confíes de más en quien te habla de amor al primer día, porque solo buscan aprovecharse. Se vislumbra viaje o cambio de residencia, pero aguas con cómo gastas tu dinero, porque lo andas tirando en cosas que ni ocupas.
Tu familia podría preocuparte con un tema de salud, pero mantén la calma y resuélvelo poco a poco. En la casa también habrá pleitos absurdos, no caigas en provocaciones de familiares que disfrutan hacer show. Mejor aprende a escuchar, a callar y a no engancharte. Cuídate de caídas, golpes y distracciones, porque andarás medio atarantado.
LEO
Ay, León, una amistad va a necesitar de tu ayuda y no podrás darle la espalda. Pero ojo: no descuides tus metas ni tus sueños, porque lo que no trabajes ahora se te puede ir como agua entre las manos. Estás en una etapa de maduración donde debes buscar estabilidad y dejar de andar regalando tu cariño a medio mundo.
Si tienes pareja, se vienen celos, pero no te asustes, porque lejos de separarlos los hará estar más juntitos que nunca. Y tú, deja que la vida se encargue de darle su lección a los que te han lastimado, porque no hay karma que no llegue a su tiempo.
Andarás con las hormonas encendidas y con ganas de pasión, pero cuidado porque también será una de tus etapas más fértiles: si no quieres sorpresas de pañales, toma precauciones. En estos días andarás pensativo, reflexionando sobre lo que pasa a tu alrededor; nada más no te lo tomes tan apecho para que no te amargues de gratis.
Una amistad cercana podría mostrar interés romántico en ti, así que antes de buscar lejos fíjate bien en lo que tienes cerca. No te quejes tanto de la vida, porque si volteas hacia atrás verás todo lo que has recorrido para llegar hasta aquí. A veces lloras por lo que no tienes, pero no valoras lo que ya lograste.
CÁNCER
Mira, criatura, es tiempo de empezar de cero. Deja que la vida acomode las piezas y que entren en tu camino solo esas personas que te hacen reír o te dan paz, y mándale a la fregada a quien nomás te amarga la existencia. Vienen mejoras en tu economía, pero no te me emociones gastando a lo tonto: invierte en cosas que te dejen frutos, no en caprichos de un ratito.
Una llamada o mensaje inesperado te pondrá de buen humor, pero cuidado con tus cambios de ánimo porque últimamente andas de buenas y al minuto ya te amargas como café cargado. Vecinos chismosos y envidiosos podrían intentar meterse con tu familia, pero recuerda que perro que ladra no muerde, así que no les des poder.
Un desprendimiento fuerte llegará: alguien se va de tu vida y aunque al inicio te duela, te vas a dar cuenta de que era lo mejor. Octubre será un mes clave para reflexionar sobre tus sueños, tus metas y tu gente. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar y enfócate en sembrar lo que sí depende de ti. Cada golpe y caída que has tenido te ha enseñado a valorar lo que hoy tienes, no lo olvides.
GÉMINIS
Ya no vivas pensando en el futuro ni en lo que pudo ser; disfruta el hoy, porque es lo único seguro que tienes. Cuida tu salud, porque podrías presentar molestias en la espalda o en el estómago. Pon atención a tu cuerpo antes de que te obligue a parar.
Una persona que ya partió de este mundo te enviará señales, y aunque no la veas, ahí anda cuidándote desde otro cielo. Si quieres limpiar tu energía y dormir mejor, pon un vaso de agua con tres limones bajo la cama; de que funciona, funciona.
Vas a ver cómo una de tus amistades se separa de su pareja, y aunque ya lo sospechabas, ahora sí se confirma. En lo laboral habrá tensión, pero espera, porque lo que viene puede ser mejor de lo que sueñas. Haz limpieza en tu círculo de amistades, porque no todos son tan amigos como se dicen. Muchos te envidian y hasta van y le cuentan tus cosas a gente que ni te quiere ver.
No te dejes llevar por promesas de oro y cielos estrellados, porque podrían estar armándote una trampa económica o laboral. Abre bien los ojos y no firmes nada que no entiendas. Acuérdate: “nadie da paso sin huarache”.
TAURO
Mucho cuidado con una amistad venenosa que nomás anda viendo cómo meterte en problemas con chismes. Aprende a distinguir quién te suma y quién nomás quiere verte caer. Eso sí, se vienen oportunidades laborales y reuniones sociales donde te la pasarás de lo lindo, así que no todo será malo.
Ya es momento de cambiar lo que te causa estrés, sean trabajos, personas o situaciones que ya no dan para más. Administra mejor tu dinero, porque al inicio de noviembre podrías sentir el agua hasta el cuello si sigues gastando como si fueras millonario. Dos amistades podrían estar hablando pestes de ti a tus espaldas; en poco tiempo sabrás quiénes son, y ahí verás si los mandas a volar o les sigues aguantando.
En el amor, aguas con los encuentros casuales, porque podrías terminar enredado con alguien que ya tiene pareja. Un viaje se aproxima y en él conocerás personas que marcarán tu vida de manera especial. No dejes que los comentarios negativos te tumben, la vida es dura, pero tú eres más terco, así que vas a salir adelante como siempre.
ARIES
Ay Aries, aguas con los encamamientos con amistades, porque podrías terminar enredando el corazón donde no deberías. Si tienes pareja, la desconfianza puede ser tu peor enemigo: sin confianza no hay relación que aguante.
Es momento de reflexionar sobre lo que quieres de tu vida sentimental. Si estás soltero, no te desesperes, dale tiempo al tiempo; y si estás en pareja, aprende a soltar el control. En el terreno emocional, cuida mucho tu autoestima y no permitas que nadie más te lastime.
En la salud, si sigues descuidando tu alimentación, vas a terminar subiendo de peso y complicando tu cuerpo. Pon orden antes de que el cuerpo te lo cobre caro. En lo sentimental, andarás más magnético que nunca y despertarás deseos en más de uno, pero eso también puede traerte problemas si no sabes manejarlo.
Podrías enfrentar un lío con documentos o firmas, así que revisa todo con calma para que no te agarren en curva. Te enterarás de una verdad que te dolerá, porque confirmarás algo que te negabas a creer de cierta persona. Aunque duela, será mejor abrir los ojos ahora que seguir viviendo en engaños.