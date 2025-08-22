Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 22 de agosto

La astróloga mexicana Mhoni Vidente anuncia que esta semana será clave para los piscianos, ya que estará marcada por la renovación, el equilibrio y una gran fortaleza interior. Es el momento ideal para cerrar etapas que ya no suman y abrirse con confianza a experiencias nuevas que traerán calma y plenitud.

Piscis

Tu sensibilidad se convertirá en tu mayor aliada: si la orientas hacia la creatividad y hacia vínculos auténticos, podrás transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. En el plano laboral, la disciplina será la clave para retomar proyectos pendientes y destacar. En lo económico, surge la posibilidad de un ingreso extra que traerá alivio y permitirá organizar mejor el futuro.

Energía y espiritualidad

Mhoni aconseja dedicar tiempo a la meditación, limpiar los espacios del hogar y encender velas rojas para atraer energías positivas y reforzar la confianza en ti mismo. También será importante estar atento a los consejos y señales de quienes te rodean, pues podrían ser determinantes en decisiones trascendentes.

Guía semanal

Los números 08 y 23, junto con el color rojo, representarán pasión, fuerza y determinación. Estos elementos impulsarán a Piscis a avanzar con firmeza hacia sus objetivos y a mantener la claridad en el camino.