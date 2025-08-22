Qué colores de velas prender si deseas atraer el amor

Encender una vela con intención es una de las prácticas espirituales más antiguas para atraer el amor y manifestar deseos profundos.

Las velas no solo iluminan un espacio, también canalizan la energía hacia un propósito específico.

En el caso del amor, elegir el color adecuado de la vela es fundamental para alinear la vibración con el objetivo: atracción, pasión, seducción o incluso liberación de vínculos dañinos.

Los rituales con velas para el amor pueden realizarse en casa y no requieren demasiados elementos, solo fe, enfoque y respeto por la energía que se invoca.

Significado de los colores de velas para atraer el amor

Cada color transmite una frecuencia energética distinta. Saber cuál utilizar te permitirá enfocar tu intención de manera precisa:

Vela rosa: atracción y dulzura

El rosa es el color universal de la ternura, la amistad y el romance. Se recomienda para rituales de atracción de pareja o para reforzar el amor en una relación existente.

Este color ayuda a abrir el corazón y fomentar la armonía emocional.

Vela roja: pasión y deseo

El rojo representa la intensidad y el fuego interior. Es ideal para rituales de pasión y deseo sexual, encendiendo la llama del erotismo y la conexión íntima.

Si buscas reavivar la chispa en tu relación, este color es el más indicado.

Vela verde: seducción y conquista

El verde simboliza la esperanza y la vitalidad. En cuestiones de amor, se utiliza para seducir y conquistar a una persona que te interesa. También fortalece la energía de inicio en una relación, atrayendo frescura y entusiasmo.

Vela negra: liberación y ruptura

Aunque suele asociarse con lo negativo, en el amor la vela negra cumple un propósito muy poderoso: romper relaciones tóxicas o dependientes.

Su energía ayuda a cortar lazos dañinos y abrir espacio a nuevas oportunidades sentimentales.

Rituales de atracción con velas para el amor

Los rituales con velas no solo invocan energía, también activan la intención de tu subconsciente. A continuación, dos rituales efectivos y sencillos que puedes realizar desde casa:

Ritual con vela rosa, miel y canela para atraer a tu ser amado

Este ritual es perfecto para atraer a la persona que deseas o fortalecer un vínculo amoroso ya existente.

Materiales: 1 vela rosa, miel, canela en polvo y una foto de la persona amada.

Pasos:

Coloca la foto de tu ser amado en un lugar plano.

Esparce canela alrededor formando un círculo de protección y atracción.

Unta la vela rosa con miel, visualizando que tu deseo se cumple.

Enciende la vela con un fósforo y repite una oración o afirmación, como:

“Con esta luz atraigo el amor verdadero y bendigo la unión con (nombre de la persona).”

Deja que la vela se consuma y entierra los restos en un jardín o parque para sellar el ritual con la energía de la naturaleza.

Ritual con vela rosa, papel y decreto amoroso

Ideal para atraer a una nueva pareja o llamar al amor a tu vida.

Materiales: 1 vela rosa, 1 papel blanco, bolígrafo de tinta roja, incienso de rosas o sándalo.

Pasos:

En un lugar tranquilo y romántico de tu hogar, prende el incienso para limpiar el ambiente.

Enciende la vela rosa.

Escribe en el papel el nombre de la persona que deseas atraer (si ya la conoces) o simplemente la palabra “amor verdadero”. Debajo escribe tu nombre completo.

Con el papel en tus manos, repite el decreto:

“Tengo amor y recibo amor. El universo me abre al encuentro de mi pareja ideal.”

Coloca el papel debajo de la vela y permite que esta se consuma. Guarda las cenizas o restos en una maceta o en la tierra para que el amor florezca.

Consejos para potenciar tus rituales con velas

Realiza los rituales en luna creciente o llena, fases que favorecen la atracción y la manifestación.

Enfócate en tu deseo mientras enciendes la vela, ya que la energía de la intención es la clave del éxito.

Nunca apagues una vela soplando; usa un apagavelas o tus dedos humedecidos para no cortar la energía del ritual.

Sé paciente: el amor llegará en el momento adecuado, cuando tu energía esté alineada con lo que mereces.

