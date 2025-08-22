Selena Gomez une esfuerzos con Tajín y lanza un set exclusivo de maquillaje

Siempre lista para sorprender a sus fanáticos, la actriz y cantante Selena Gomez lanzó un inesperado anuncio sobre su marca de maquillaje Rare Beauty: una colaboración con Tajín, el famoso condimento mexicano caracterizado por su sabor picante.

Por medio de las redes sociales oficiales del imperio de belleza, se dio a conocer que Rare Beauty y Tajín unieron fuerzas para crear un set exclusivo de maquillaje que muestra la esencia de ambas marcas.

De acuerdo con el anuncio, dicho set incluye dos de los productos más populares de la marca en tamaño full size: un Soft Pinch Liquid Blush en el tono “Chamoy” (rojo marrón profundo) y un Positive Light Luminizing Lip Gloss en “Clásico” (un color terracota intenso con destellos dorados).

“Después de más de un año en proceso, nos juntamos con @tajinusa 🌶️ para crear el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set ¡Disponible solo por tiempo limitado en @sephora, @sephoramexico y rarebeauty.com!​“, se lee en la publicación que, a solo unas horas de salir a la luz, ya había recaudado más de 100 mil likes y cientos de comentarios.

Por su parte, Selena Gomez se dijo emocionada de compartir esta iniciativa con la empresa de origen mexicano, pues esta formó gran parte de su infancia. ¿La razón? La conexión que dicho condimento tiene con sus raíces latinoamericanas.

“Crecí con @tajinusa debido a mi familia y todavía lo uso en todo, por lo que se podría decir que esta colaboración lleva años preparándose“, contó desde su cuenta de Instagram.

Rare Beauty y Tajín: Una colaboración con causa

La reconocida marca de maquillaje anunció que parte de lo recaudado a través de las ventas del set de maquillaje serán donados a diversas fundaciones, con causas de gran impacto a la comunidad latina. Una de ellas será la Escuela Nacional de Cerámica, “en honor al importante trabajo que Tajín USA está realizando con la organización”.

Además, Rare Beauty también hará una contribución a Latinx Therapy, cuya misión es desestigmatizar la salud mental en la comunidad lartina a través de talleres, servicios, un podcast y un directorio nacional de profesionales de salud mental Latinx. Y es que su fundadora, Adriana Alejandre, es miembro del Rare Beauty Mental Health Council y ha colaborado con la marca en programación comunitaria en los últimos meses.

Por si fuera poco, se confirmó que “el 1 % de todas las ventas de Rare Beauty se destina al Rare Impact Fund para apoyar la salud mental de los jóvenes de todo el mundo”.

