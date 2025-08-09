Selena Gomez confiesa por qué quiere grabar de nuevo una de sus canciones más famosas

¿Quién no ha sentido nostalgia al escuchar una canción de su juventud? A Selena Gomez le pasa. En una reciente entrevista, la cantante de 33 años hizo un viaje al pasado y reveló que hay una canción de sus inicios que la marcó profundamente, una que incluso considera volver a grabar.

Antes de convertirse en una exitosa solista, Selena Gomez fue la voz principal de la banda Selena Gomez & The Scene. Juntos, lanzaron tres álbumes de estudio entre 2009 y 2012, dejando una huella en el pop de esa época. En una charla con el comediante Jake Shane para su programa ‘Therapuss’, Selena confesó que su canción favorita de esa etapa es “Who Says”, un himno de autoaceptación lanzado en 2011.

Para Selena, “Who Says” no es solo una canción, es un mensaje poderoso que sigue resonando en ella. Tan es así que considera que la única razón por la que volvería a hacer una gira es para poder interpretarla en vivo. “Es el momento más poderoso cuando puedo interpretarlo”, confesó.

La cantante también mencionó que, si cantara la canción hoy, tendría que bajarle una octava, ya que su voz ha cambiado con los años. Pero más allá de eso, la idea de regrabarla la persigue. El original, según ella, tiene una voz “joven” que le gustaría actualizar, dándole un nuevo aire. “Necesito rehacerla”, dijo con determinación, “debería volver a grabarla”.

La conexión de Selena con ‘Who Says’

La conexión de Selena con esta canción es tan fuerte que la hace emocionarse. Recientemente, mientras estaba en el extranjero, escuchó “Who Says” en la radio y no pudo evitar llorar. “Pensé: ‘¿Por qué diablos estoy llorando con mi propia canción?'”, recordó.

La respuesta era simple pero conmovedora: era ella misma, en su versión más joven, enviándose un mensaje de fuerza que aún necesita escuchar hoy.

Esta revelación nos demuestra cómo la música puede ser un puente hacia el pasado, recordándonos quiénes fuimos y cómo hemos crecido. Y nos deja con la pregunta: ¿será que pronto tendremos una nueva versión de “Who Says” en la voz de una Selena más madura y experimentada? Los fans, por las redes sociales, se mostraron emocionados con la idea.

