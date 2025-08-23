Cinco muertos y más de 40 heridos al volcar un autobús turístico en Nueva York

Cinco pasajeros murieron el viernes cuando un autobús turístico que transportaba a más de 50 personas desde las Cataratas del Niágara a la ciudad de Nueva York se estrelló en una carretera en el oeste de Nueva York, informó la policía estatal.

El accidente ocurrió a unas 25 millas al este de Buffalo, cerca de la ciudad de Pembroke, cuando el autobús regresaba de una excursión de un día a este popular destino turístico en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

El mayor de la Policía Estatal, Andre Ray, indicó que los hallazgos preliminares sugieren que el conductor se distrajo, perdió el control del vehículo y corrigió el rumbo antes del accidente.

“Se descartó un error mecánico, así como una discapacidad o intoxicación”, declaró Ray a los periodistas en el lugar.

Las autoridades confirmaron que las víctimas eran de origen indio, chino y filipino. Se enviaron traductores para asistir a los sobrevivientes. Si bien cinco personas murieron, no se reportó que otras estuvieran en estado crítico. Varios pasajeros recibieron tratamiento y fueron dados de alta.

De las 54 personas a bordo, seis eran ciudadanos chinos, según la cadena estatal china CCTV. Cinco personas sufrieron heridas leves y fueron dadas de alta del hospital, mientras que una permaneció en cirugía.

Los equipos de emergencia organizaron una operación de rescate a gran escala con ocho helicópteros, según Margaret Ferrentino, presidenta de Mercy Flight, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de ambulancia aérea.

El conductor del autobús sobrevivió y está cooperando con las autoridades, según informó la policía. No se han presentado cargos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que las autoridades estatales y locales estaban brindando asistencia a las víctimas, mientras que el senador Chuck Schumer expresó sus condolencias: “Estoy desconsolado por todos los que hemos perdido y por todos los heridos, y rezo por sus familias. Gracias a nuestros valientes socorristas en el lugar”.

Tras la tragedia, la red regional de donantes de sangre y órganos Connect Life hizo un llamamiento urgente para la donación de sangre.

Las cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, son uno de los lugares naturales más visitados de Norteamérica, atrayendo a millones de turistas anualmente, muchos de ellos en excursiones organizadas en autobús como la que se produjo en el accidente fatal del viernes.

