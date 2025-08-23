Fuerte enfrentamiento entre policías y sicarios dejó 12 muertos en el norte de México

Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León y un grupo de civiles armados dejó como saldo 12 presuntos delincuentes abatidos, en hechos ocurridos la tarde del viernes en el municipio de Doctor Coss, cerca de la frontera con Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los uniformados realizaban patrullajes como parte del Operativo Muralla, cuando fueron agredidos por hombres armados.

“El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación”, señaló la dependencia.

En el lugar, las autoridades localizaron ocho armas largas, equipo táctico, cargadores y cartuchos, según señala Expansión Política. La identidad de los agresores no ha sido revelada, pero se confirmó que todos los fallecidos son hombres. Ningún agente resultó herido, y la zona permanece bajo control de la corporación.

Violencia en la región

El municipio de Doctor Coss ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos años. En 2024 fue blanco de una serie de ataques atribuidos al Cártel del Noreste, organización criminal con fuerte presencia en la región fronteriza con Tamaulipas.

Entre los hechos más graves se cuentan atentados contra edificios públicos, incluyendo el Palacio Municipal y oficinas de Protección Civil, donde también fueron incendiados vehículos y se dejaron mensajes firmados por dicho grupo delictivo, lo que intensificó el conflicto con células rivales como el Cártel del Golfo.

En respuesta a esta escalada, las autoridades estatales implementaron una estrategia de seguridad con patrullajes terrestres y aéreos, en coordinación con fuerzas federales y autoridades del estado vecino. El entonces secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, anunció el refuerzo de presencia operativa en la zona para restablecer el orden.

“Van a tener una presencia inédita, una cantidad muy importante de policías de Fuerza Civil trabajando codo a codo con las fuerzas armadas, para restablecer la paz en la zona”, afirmó Palacios Pámanes en ese momento.

Las autoridades no han confirmado a qué grupo criminal pertenecían los 12 sujetos abatidos, aunque el modus operandi apunta a células organizadas que operan en la región noreste del país. El Operativo Muralla tiene como objetivo evitar el ingreso de grupos delincuenciales armados provenientes de otros estados.

