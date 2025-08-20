Abandonan 6 cabezas humanas junto con narcomensaje en carretera de Tlaxcala

Autoridades mexicanas hallaron seis cabezas humanas abandonadas en una carretera en los límites de Tlaxcala y Puebla, un hecho de violencia extrema inédito en esa región del centro del país.

La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala (FGET) confirmó en un comunicado que abrió una investigación por el hallazgo de “seis extremidades cefálicas” que corresponden a varones y se encontraban en aparente estado de descomposición.

El hallazgo fue reportado inicialmente por automovilistas al número de emergencias 911. Los primeros policías que acudieron al lugar confirmaron el macabro descubrimiento al costado de la carretera, cerca de una gasera. Elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y fiscalías de Tlaxcala y Puebla acordonaron el área, lo que obligó a cerrar la circulación por más de cinco horas.

En el lugar fue localizada una manta que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por diversos medios, presuntamente atribuía la autoría de la ejecución múltiple al grupo delincuencial “Operativa la Barredora”. El mensaje, dirigido a rivales, los acusaba de extorsión y homicidios.

Tres de las seis cabezas humanas encontradas a un costado de la carretera de #Tlaxcala: Ixtacuixtla-Atotonilco, en los límites de ese estado y #Puebla, fueron identificadas como restos de varones que fueron reportados como desaparecidos en la entidad poblana, específicamente en… pic.twitter.com/mVPcV12mF9 — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) August 20, 2025

Versiones extraoficiales apuntan a un violento ajuste de cuentas entre células criminales que buscan el control del robo de combustible y otros ilícitos en la zona limítrofe con Puebla.

El municipio emitió un comunicado condenando los hechos y haciendo “un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones”.

Este hecho brutal rompe con la relativa tranquilidad de Tlaxcala y Puebla, estados que si bien tienen presencia de bandas dedicadas al robo de combustibles y narcotráfico, se habían mantenido ajenos a este tipo de exhibiciones de violencia propios de regiones como el norte o el Pacífico mexicano.

El hallazgo se suma a una ola de violencia en el país. El mismo día se reportó el descubrimiento de otro cráneo y más restos humanos en la ciudad de Colima. Asimismo, el pasado sábado, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó una posible fosa clandestina con restos de al menos nueve personas en un cementerio de Tlaquepaque, aunque la fiscalía local afirmó que podrían ser “inhumaciones legales”.

Sigue leyendo:

– Asesinan a Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño amenazado por el CJNG.

– Influencers bajo la mira del narco: Suman 8 asesinatos de creadores de contenido.